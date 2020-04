Heckenschere von Gardena : Schlau ausgeheckt

Die meisten Menschen neigen dazu, sich die Arbeit möglichst zu erleichtern, sei es aus Bequemlichkeit oder weil so viel zu tun ist. Auch der Redakteur ist nicht frei davon, deshalb war an dieser Stelle schon viel über den Schnitt von Hecken, Büschen und Sträuchern mit Motorgeräten und seit einigen Jahren zunehmend mittels Elektrischen zu lesen, die sich aus einem Akku mit Kraft versorgen. Solche Maschinen sind im ersten Fall beklagenswert laut und im zweiten immer noch nicht ganz leise, beide sind außerdem erschreckend teuer. Viel weniger kostet Elektroantrieb aus der Steckdose, dann muss aber ein langes Kabel hinterhergeschleift werden. Heckenscheren mit Handbetrieb sind vielleicht ein wenig aus der Mode gekommen, aber für Leute, die nicht gerne Krach machen oder nicht viel zu schneiden haben, eine Überlegung wert. Vorausgesetzt, die Arbeit geht leicht von der Hand.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Das ist, weil oft auch etwas dickere Zweige im Weg sind, nicht immer der Fall. Dann hängt die Schere fest, und es muss neu angesetzt werden, um das widerspenstige Holz mit dem unteren Teil der Schneide und etwas Gewalt zu kappen. Neu auf dem Markt ist eine Heckenschere von Gardena, die den Schnitt deutlich erleichtern und zugleich wie ein normales Gerät funktionieren soll; das unterscheidet sie von anderen Heckenscheren mit Übersetzung. Das Modell Energy Cut 2 in 1 arbeitet mit einem zweistufigen Getriebe, das sich auf Knopfdruck vom Schnellschnitt für dünne Äste auf Kraftschnitt für dicke Äste umschalten lässt. Damit soll sich laut Anbieter zweieinhalbmal mehr Kraft erzeugen lassen, wenn auch nur „bis zu“. Das macht neugierig, und so haben wir das neuartige Gerät mit der patentierten Getriebeschaltung einmal ausprobiert.

Auf den ersten Blick wirkt die Energy Cut fast wie eine gewöhnliche Heckenschere, oben am linken Griff steckt aber eine Verzahnung. Mit 1152 Gramm ist sie nur wenig schwerer als getriebelose Exemplare mit der gleichen Länge von etwa 60 Zentimetern. Die ergonomisch geformten runden Griffe liegen gut in der Hand, und sie fühlen sich weich an. Nachgiebig sind auch die Anschlagpuffer, das schont die Gelenke. Die Klingen haben eine nutzbare Länge von 23 Zentimetern, sie sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen und wellenförmig ausgestaltet. Das hat gegenüber geraden Formen den Vorteil, dass das Schnittgut im Schneidebereich der Schere gehalten wird und nicht verrutschen kann.

Die Klingen sind scharf

So weit die Theorie. Das Umschalten mit den zwei dicken Druckknöpfen am oberen linken Griffende erfolgt mit einem deutlichen Knacken, es funktioniert am besten, wenn die Schere geschlossen ist. Im Schnellgang arbeitet das Getriebe ohne Übersetzung, und so lässt sich die Energy Cut tatsächlich wie eine normale Heckenschere verwenden. Das ist in der Praxis die Standardeinstellung. Die Klingen sind scharf, die Arbeit geht gut voran – elektrischen Betrieb haben wir für die relativ wenigen gerade zu schneidenden Pflanzen eigentlich nicht vermisst. Im Kraftgang ist das Gefühl

zunächst ungewohnt, der linke Arm schwenkt weit nach außen, der rechte wie üblich, das Öffnen ist also asymmetrisch. Daran gewöhnt man sich rasch, zumal der Vorteil des Hebels sofort erkennbar ist: Selbst das Kappen starker Zweige gelingt nun mit geringem Kraftaufwand. Unten an der Klinge ist ein Astabschneider integriert, sie hat dort eine Aussparung. Wir haben damit Äste bis 2,5 Zentimeter Durchmesser gekappt, als Astschneider für umfangreiche Arbeiten ist die Heckenschere aber naturgemäß zu unhandlich.

Ob das Getriebe auf Dauer rauhen Einsatz aushält, wissen wir nicht, kurzzeitig überstand es unseren Härtetest ohne Blessur, und Gardena gibt wie auf alle Geräte 25 Jahre Garantie. Die Energy Cut kostet laut Anbieter knapp 50 Euro, im Handel haben wir sie schon deutlich günstiger gefunden. Das ist ein fairer Preis für eine gut funktionierende Heckenschere.