Satellitenkommunikation erlebt einen unerwarteten Aufschwung. Neue Smartphones alarmieren die Rettungskräfte per Satellit, wenn man im Funkloch gefangen ist. Auch die Internetanbindung gewinnt durch die Trabanten.

Technologieoffenheit ist ein hohes Gut in einer freien Gesellschaft. Wenn die Politik die Kreativität und den Erfindergeist von Ingenieuren und Forschern durch Verbote hemmt, ist Fortschritt blockiert. Die Türen für neue Technologien sollten offen gehalten werden, denn bisweilen kann es Dekaden dauern, bis dereinst abgelehnte oder gescheiterte Ideen doch noch ihren Durchbruch erfahren. Wer voreilig blockiert oder verbietet, verschenkt der Zukunft ihre Chancen.

Ein Paradebeispiel dafür ist die Satellitenkommunikation. Nach elfjähriger Vorbereitung ging 1998 Iridium mit 66 Trabanten in 780 Kilometer Höhe an den Start. Bis dahin hatte das gleichnamige, von Motorola angeführte Betreiberkonsortium mehr als fünf Milliarden Dollar investiert und angekündigt, bis 2002 noch weitere 500 Satelliten in die Erdumlaufbahn zu katapultieren. Die Idee bestand darin, dass eine mit 0088 beginnende Iridium-Telefonvorwahl das neue Statussymbol der Kommunikationselite werden würde. Terrestrischen digitalen Mobilfunk gab es damals bereits, Iridium wollte indes das Premiumprodukt fürs Telefonieren erster Klasse mit weltweiter Erreichbarkeit werden.