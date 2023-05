Die Geschichte der federlosen Handhebelmaschinen ist schnell erzählt. Anfang der Sechzigerjahre hat La Pavoni die erste Maschine für den Heimgebrauch auf den Markt gebracht. La Professional steht mittlerweile sogar als Exponat im Museum of Modern Art in New York. Wenige Jahre später überlegte sich Olympia Express, dass so eine Handhebelmaschine eine gute Idee ist und präsentierte 1967 die Cremina, die anfangs noch aus Teilen der Pavoni zusammengebaut war.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Dass in den letzten fünfzig Jahren kaum weitere Siebträgermaschinen mit manueller He­beltechnik für den Heimgebrauch auf den Markt kamen, hat einen guten Grund. Es bedarf viel Fingerspitzengefühl und Ex­pertise, um mit ihnen einen richtig guten Espresso zu machen. Doch wer den Trick raushat, bleibt solchen Maschinen treu.