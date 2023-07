Boeing stellt eine Hochrechnung an, die neugierig und nachdenklich macht. Im Jahr 2050 werden etwa 81 Millionen Flüge jährlich stattfinden. Heute sind es rund 31 Millionen. China, Indien, Afrika heißen die riesigen Märkte, in denen es immer mehr Menschen in die Luft zieht, die reisen wollen, Grenzen überschreiten, große Distanzen rasch und komfortabel zurücklegen wollen. Selbst wenn das Aufkommen nicht ganz so deutlich steigt, scheint der Trend doch klar. Und damit die Verpflichtung der Industrie, nicht nur all die Flugzeuge dafür zu bauen, sondern effizientere, so gut es eben geht auf das Klima Rücksicht zu nehmen, mit Innovationen Akzeptanz zu schaffen und zu erhalten.

In derselben Projektion stellt der amerikanische Flugzeughersteller denn auch eine Verringerung des Kraftstoffverbrauchs um 41 Prozent heraus, von derzeit 3,94 Litern je Passagier und einhundert Kilometer auf 2,33 Liter. Und ob die dann noch reines Kerosin sein werden? Eher nicht.