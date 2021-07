Begehrte Moleküle aus Bosbüll : Die Wasserstoffernte hat begonnen

Als Champagner der Energiewende muss sich Wasserstoff oft betiteln lassen. Wer die Metapher zuerst auf die immer metapherngierige Medienlandschaft losgelassen hat, ist nicht bekannt und am Ende auch egal. Das Bild ist in der Welt. Begehrt, fein, edel, das sind die Attribute, die an ihm kleben. Genau wie teuer, rar, elitär.

Anna-Lena Niemann Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ove Petersen bemüht ein anderes Bild. Wasserstoff tanken? „Das ist so, als würde man das erste Mal selbst gebackenes Brot aus seinem eigenen Getreide aus dem Ofen holen.“ Mit einem Becher Tee in der Hand steigt Petersen aus seinem elektrischen Sportwagen und steht am Rande eines Windparks. Er grenzt an das 200-Seelen-Dorf Bosbüll und gehört zu den ersten Windparks in Nordfriesland. Ein Produkt der Neunziger und eines, an dem die Bürger mitverdienen konnten. Petersen findet: „Ein historischer Ort.“ Die Windparks sind es aber nicht allein. Zwischen Marschland und Knicks schießen neue Umspannwerke empor, Stromleitungen kreuzen die Landstraßen, Biogasanlagen blähen ihre Dächer auf, Solaranlagen liegen aufgestelzt über den Äckern. Wer nach Bosbüll fährt, durchquert eine Landschaft, in der die Energiewende auf jedem Kilometer zu sehen ist.