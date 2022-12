Grand Seiko Evolution 9 : Jagd nach der Krone

Grand Seiko will den Erfolg im Heimatmarkt nun auch in Europa fortsetzen – mit hochwertigen Uhren wie der Taucheruhr Evolution 9.

Japan geht in die Offensive. Es geht hier aber nicht um die Fußballspieler, die jüngst in Qatar Spanien und Deutschland düpierten, weil die Europäer sie mög­licherweise nicht ernst genug genommen haben. Vielfach unterschätzt wird hierzulande auch Grand Seiko, die Luxusmarke des großen Uhrenkonzerns aus dem Land der aufgehenden Sonne. Dort, und auch in Nordamerika, bewegt sich Grand Seiko in den Sphären der Schweizer Nobelmarken Rolex und Omega.

Das wird in Europa so noch nicht wahrgenommen, hat aber nur bedingt damit zu tun, dass europäische Uhrenkäufer konservativ oder gar begriffsstutzig wären. Vielmehr waren die Japaner bisher viel zu höflich, sich selbst offen auf eine Ebene mit den genannten Schweizer Marken zu stellen. Weiterhin stellt man in Gesprächen fest, dass auch Uhrenkenner sich nicht im Klaren sind, was eigentlich hinter der Marke aus dem riesigen Konzern steckt.