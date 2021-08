Radtest Tout Terrain Vasco : Goldpfeil im Gelände

Goldig: Farbliche Individualisierung sind bei Tout Terrain kein Problem. Den letzten Schliff bekommen die Rahmen ohnehin am Firmensitz in Gundelfingen. Bild: Alan Klee

Im ausufernd wachsenden Genre der Gravelbikes den Überblick zu bewahren fällt zunehmend schwer. Hier sind die Übergänge zum robusten Mountainbike fließend, dort bedient man sich aus dem Rennrad-Leichtbaukasten – dazwischen geht es in allen Belangen divers zu. Als Konsens darf das Vorhandensein eines Rahmens, zweier Räder und eines Rennlenkers bezeichnet werden. Aber auch der große Erfolg ist ein Charakteristikum der Schotter-Räder. Davon möchte sich jeder Hersteller selbstredend ein Scheibchen abschneiden und dem Produkt im Idealfall ein Stück der markeneigenen DNA einpflanzen.

Zu den Genen der nördlich von Freiburg beheimateten Radmanufaktur Tout Terrain gehören vor allem hochwertige, sehr durchdachte Reiseräder aus Stahl. Viele Modelle im Portfolio setzen auf Getriebeschaltungen und Riemenantrieb. Die Breisgauer haben sich zugunsten erhöhter Nehmerqualitäten weniger dem Leichtbau verschrieben, trumpfen aber im Gegenzug mit ästhetischer wie auch praktischer Detailverliebtheit, die immer erkennen lässt, dass die geistigen Eltern der Räder bei der Entwicklung auf einen immensen Fundus an selbsterfahrenem Radreise-Wissen zurückgreifen. Und jetzt also ein performantes Gravelbike. Stilbruch? Inkonsequent? Mainstream?

Erfreulich unprätentiös, aber nicht gerade ein Leichtgewicht

Mit der siebenköpfigen Vasco-Familie schickt Tout Terrain eine zunächst erfreulich unprätentiös anmutende Modellreihe ins große Schotterrennen. Herzstück ist der Rahmen aus doppelt konifiziertem Chrom-Molybdän-Stahl, der in Sachen Verarbeitungsqualität Maßstäbe setzt. Ausdifferenziert wird vor allem über die Laufradgröße – 27.5 oder 28 Zoll – und entsprechende Bereifung, Form und Material der Gabel – Stahl oder Carbon, mit oder ohne Gabelbein-Ösen – sowie die Schaltungen. Dabei stehen Ein- oder Zweifach-Varianten von Shimanos 105er- beziehungsweise der schotterspezifischen GRX-Gruppe zur Verfügung. Das Testrad steht auf 700 × 0C Reifen, verfügt über eine Cinq-Carbon-Gabel, ist mit der 11-fach-GRX-Schaltung ausgerüstet und trägt somit die Modellbezeichnung Vasco GT 28 Select 21.3.

Gemessen an Rennrad-inspirierten Gravelbikes, ist das Vasco mit 10,7 Kilogramm in Größe M nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Es fühlt sich aber nach deutlich weniger Pfunden an. Den Fahrer umfängt eine Aura hochwertiger Leichtgängigkeit, die vor allem den Antrieb, aber auch die DT-Swiss-Laufräder mit hauseigenen Black-Label-Naben betrifft. Die WTB-Byway-Reifen mit Minimal-Profil auf der Lauffläche tun ihr Übriges. Mit wenig Anstrengung beschleunigt das Vasco federleicht, setzt jede Kurbelumdrehung fast widerstandslos in Vortrieb um. Es wundert kaum, dass das Badener Rad schnell zum Liebling im Fuhrpark wird. Die Sitzposition ist kommod, der Selle-Royal-Sattel bequem – alles fügt sich schnell zu einer dynamischen Fahrer-Fahrrad-Einheit zusammen. Für lange Abenteuer dürfte der Black-Label-Lenker ein bisschen mehr Flare haben, denn weiter ausgestellte Lenkerenden sorgen einerseits für mehr Varianz bei den Griffpositionen, andererseits steigt die Kompatibilität mit am Lenker befestigten Gepäckrollen.