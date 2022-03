Ein Jahr ist das her. Was für Paterson einst mit der Frage begann, wie es wäre, ein Krankenhausschiff komplett neu zu bauen, liegt nun formvollendet und 174 Meter lang im Rotterdamer Hafen. Die Global Mercy, das größte zivile Krankenhausschiff der Welt, ist trotzdem noch nicht ganz fertig, als sich die ersten Besucher an Bord umschauen und durch die Gänge irren dürfen. Einige Baustellen warten im Inneren. Hier und da fehlt Mobiliar in den Kabinen, die medizinische Ausstattung ist längst nicht abgeschlossen. Aber es wird.



Rund 200 Millionen Dollar hat der Bau gekostet. Spender und Sponsoren haben ihn finanziert. Darauf baut die internationale und christliche Hilfsorganisation Mercy Ships, die seit mehr als vierzig Jahren schwimmende medizinische Hilfe anbietet. Vor allem afrikanische Häfen steuert die Organisation an. Das Schwesterschiff der Global Mercy, die Africa Mercy, lag nach Einsätzen in Guinea, Kamerun oder Benin zuletzt im Senegal. Auch der Neuzugang, der die Kapazitäten der Organisation verdoppeln soll, wird an Afrikas Küste seinen ersten Einsatz antreten. Wo genau steht noch aus.



Die Einsätze brauchen lange Vorbereitung, Mercy Ships kommt nur auf Einladung der Länder und kooperiert mit den lokalen Gesundheitsministerien. Das betonen die Mitarbeiter, die ihre Besuchergruppen in Rotterdam durch den Bauch des Schiffs führen, immer wieder. Man zwinge sich nicht als Retter von außen auf. Stattdessen biete man an Bord kostenlos Operationen und Behandlungen an, wenn es das Gesundheitssystem vor Ort selbst nicht kann. Etwa zehn Monate, oft auch länger, dauert ein Einsatz. An Bord arbeiten Zahnärzte, Gynäkologen, Chirurgen und Pfleger ehrenamtlich. Sie entfernen Gesichtstumore, operieren Kiefer-Gaumen-Spalten oder Leistenbrüche, behandeln grauen Star, Verbrennungen oder Geburtsfisteln und korrigieren Fehlstellungen bei Kindern.