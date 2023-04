Der Ostende-Wien-Express trug als letzter Zug noch bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts den einst klangvollen Namen. Dann verschwand er aus den Fahrplänen und von den Schienen. Gut hundert Jahre zuvor war er das erste Mal gestartet. Damals als verschwenderisch-komfortables Reiseangebot für betuchte Briten der Upper Class, die nach der Überfahrt auf dem Ärmelkanal vom belgischen Fährhafen aus in gepflegter Atmosphäre den Kontinent erkunden wollten – ein Zug der bahnamtlichen Gattung „L“. L wie Luxus.

Der letzte rollende Namensträger Jahrzehnte später war dagegen nur noch ein gewöhnlicher „D“, ein Nachtschnellzug mit in die Jahre gekommenen Schlaf- und Liegewagen gewesen. Nach einem Vierteljahrhundert hat er nun einen Nachfolger. Keinen Express mehr und auch nicht mehr ab und bis Ostende: Nun knüpft Österreichs Nightjet mit modernen Schlafwagen an Schienentraditionen an, zumindest zwischen Brüssel und Wien: Von Dezember an erstmals wieder täglich und direkt über Nacht.