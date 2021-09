Werkzeugbox für unterwegs : Geduldsspielchen für den gebeutelten Radler

Die Zahl der verschiedenen, häufig aber auch einander sehr ähnlichen Fahrradwerkzeuge für unterwegs scheint sich gegen unendlich zu bewegen. Kein neuer Entwurf, der nicht sofort abgekupfert würde. Und alle diese „Tools“ wollen klein und leicht sein, aber für jegliche Panne das Nötigste bereithalten. Das hat natürlich seine Grenzen, nicht nur was die Anzahl der versammelten Werkzeuge betrifft, sondern auch hinsichtlich der Funktionalität.

Häufig muss man im Notfall an einer Stelle schrauben, an die man trotz eines passenden Schlüssels nicht herankommt, weil die Werkzeuge so raffitückisch, oder so simpel nebeneinander wie beim klassischen Brooks MT 21, verbunden sind. Nur in der Theorie wirkt es genial kompakt, wenn dem Schaft des Nietendrückers noch drei Größen von Maulschlüsselchen für die Speichennippel eingefräst sind. Mit dem fast kompletten Kettenwerkzeug in der Hand eine neue Speiche einziehen zu müssen wird aber zu einer unnötig mühevollen Arbeit.

Wenn Topeak in seiner Survival Gear Box für rund 30 Euro einzeln herausnehmbare Werkzeuge für insgesamt dreißig Funktionen versammelt, ist das sehr vernünftig. Man bekommt Inbusschlüssel von 1,5 bis 8 Millimeter sowie Torx T15 und T25, Maulschlüssel mit 8 und 10 Millimeter und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Speziell fürs Fahrrad sind der Speichenschlüssel (15/14g sowie Mavic und Shimano), der Nietendrücker (nicht für Hohlnieten von Campa geeignet), die selbstklebenden Reifenflicken, zwei Reifenheber, einen Kettenfixierhaken und, zwei Ausrufezeichen, wirklich nützliche Belagspreizer für die Scheibenbremsen. All dies wiegt knapp ein halbes Pfund samt der Halterung für den Fahrradrahmen und findet mit noch mehr Dingen wie Kettenschloss und Kettenpins Platz in einer gut verschlossenen Klappschachtel von etwa 10 × 5 × 4 Zentimeter. In diese 200 Kubikzentimeter passt alles hinein, aber nur auf genau eine Art und Weise.

An einem schummerigen Regenabend die richtigen Werkzeuge aus der Box herauszupulen kann schon einen Fingernagel kosten: Sie sitzen bombenfest. Anschließend aber alles wieder in dem Kästchen unterzubringen, gerät zum Geduldsspiel. Schlichtweg zum Verzweifeln.