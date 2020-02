Eine Gebrauchsanweisung : So gelingt der perfekte Espresso

Einen leckeren Espresso zu machen ist keine Kunst. Es ist eine Technik. Jeder kann sie lernen, der sich für Kaffee interessiert, sein geschmackliches Urteilsvermögen im Griff und die richtigen Gerätschaften zur Verfügung hat. Baristi betreiben dieses Handwerk professionell. Einige davon sind Mitglieder der Specialty Coffee Association (SCA). Der Verband definiert, was ein Espresso ist und wie man ihn zubereitet. Auch von dem Istituto Nazionale Espresso Italiano gibt es eine Definition.

Hält man sich an diese Regeln, ist es wahrscheinlich, dass am Ende des Prozesses ein leckeres, koffeinhaltiges Getränk herauskommt. Für die Zubereitung braucht man eine ordentliche Siebträgermaschine und Mühle sowie Bohnen und Wasser. Eine Waage ist ebenso notwendig. Die vergessen die meisten, so dass nicht nur in Deutschlands Küchen und Cafés mit teuren und hochwertigen Maschinen und Mühlen viel mittelmäßiger und leider auch schlechter Espresso in die Tassen gelassen wird.