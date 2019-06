Gardena Aqua Clean im Test : Druck gegen Dreck

Aktualisiert am

Der Aqua Clean von Gardena spritzt, was das Zeug hält – und das ohne Strom- und Wasseranschluss. Da finden sich plötzlich viele Anwendungen für unterwegs.

Der Druck macht’s, Aqua Clean schießt alles von der Oberfläche, was dort nicht hingehört. Bild: Hersteller

Für alle, die Schmutz nicht als eine Art Patina ansehen, welche die Oberfläche veredelt, ist der Hochdruckreiniger ein Segen. Im Volksmund wird die Erfindung von Alfred Kärcher gern als Dampfstrahler bezeichnet, und in der Tat hat der deutsche Erfinder nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst amerikanische Geräte gewartet, die dem Dreck mit Heißdampf zu Leibe rückten. Die geniale Idee war dann, eine Pumpe davorzuschalten. Die heute für den Hausgebrauch üblichen Hochdruckreiniger arbeiten mit kaltem oder nur ziemlich warmem Wasser, erfüllen ihre Aufgabe aber dennoch zufriedenstellend: Der Druck macht’s, er schießt alles von der Oberfläche, was dort nicht hingehört.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Die Freude, wenn von Rädern und Terrassen die Bröckchen fliegen, wird mit einem Nachteil erkauft: Ohne Anschluss an Wasser und das elektrische Netz geht dieser Akt nicht. Verschiedene solcher Reinigungsgeräte, mit denen wir schon unterwegs waren, haben stattdessen zwar einen Wassertank und eine akkubetriebene Pumpe, sie taugen auch ganz gut, um die Stiefel oder die Hundepfoten abzuspritzen, für höhere Aufgaben reicht indessen die Kraft nicht. Drum werden sie von seriösen Anbietern auch nicht unter der Bezeichnung Hochdruckreiniger verkauft, sondern sie heißen Mitteldruck- oder mobile Reiniger.

Und dann vernahmen wir die Ankündigung des Gartenspezialisten Gardena, es werde bald einen akkubetriebenen Hochdruckreiniger geben, der diese Bezeichnung auch verdient. Der Aqua Clean Li-40/60 – vermutlich lässt sich unter einer schnöden deutschen Bezeichnung heutzutage nichts mehr verkaufen – wird gepriesen als Lösung „für die kraftvolle Reinigung im Außenbereich ohne Strom- und Wasseranschluss“ und ist mit Abstand das stärkste Gerät mit Akkubetrieb, das wir am Markt finden konnten: 90 bar soll die Pumpe erzeugen, und an der Düse kommen davon noch bis zu 60 bar an – „bis zu“ deswegen, weil der Druck vorn auch von der verwendeten Düse abhängt. Deshalb vermutlich die 60 im Namen, mit 40 dürfte die Spannung des Akkus gemeint sein.

Der Druck entspricht fast dem, was günstige Exemplare mit Kabelanschluss zuwege bringen, die Oberklasse für Privatanwender erreicht allerdings mehr als 150 bar. Professionelle Geräte für die Industrie schaffen sogar gut 2000 bar, sie werden für die Bearbeitung von Oberflächen verwendet, oder mit nochmals bis zu doppelt so hohem Druck für das Wasserstrahlschneiden. Aber um solche Aufgaben geht es hier nicht. Zum Vergleich: Die akkubetriebenen Wettbewerber kommen meist mit 15 bis 20 bar daher, und selbst das reicht für die meisten Anwendungen. Denn entscheidend ist nicht allein der Druck, sondern auch die Wassermenge, mit welcher der Schmutz davongespült wird. Und zu viel Druck kann auf empfindlichen Oberflächen schädlich sein.