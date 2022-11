Kaufberatung Futterhäuschen : Kommt ein Vogel

Rund 120.000 Architekten gibt es in Deutschland, ungefähr so viele wie in Frankreich, Großbritannien und Spanien zusammen. Die Freude am Entwerfen herrscht hierzulande auch im Kleinen: Auf dem deutschen Ableger von Etsy, einem Marktplatz für mehr oder weniger handgemachte Produkte, finden sich fast 12.000 Angebote für Häuschen, die der Fütterung von Vögeln dienen. Auch jedes Designversandhaus, das auf sich hält, hat mindestens ein Modell im Angebot.

Die überreiche Auswahl ist auf das während der Pandemie stark gestiegene Interesse an der Vogelbeobachtung zurückzuführen. Dem Vogelfreund, der im Netz eine passende Futterstelle sucht, geht es daher nicht anders als Erholungsbedürftigen bei der Unterkunftssuche für den nächsten Urlaub. Die Stunden fliegen nur so dahin, bis man nach dem Anklicken Hunderter Bilder ganz erschöpft und einigermaßen ratlos ist, welche der vielen Behausungen in den verschiedensten Formen, Farben und Materialien allen Anforderungen am besten gerecht wird – den eigenen wie jenen der Vögel.