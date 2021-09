Funken als Hobby : Zuckermaus für Sandmännchen

Wer altersbedingt das Gefühl hat, dass Mobiltelefone schon immer existierten, ist eingeladen, in die unbekannte Welt eines fast vergessenen technischen Hobbys einzutauchen. Denn ohne Lizenz dürfen in Deutschland mehrere Funkanwendungen eingesetzt werden. Die als „Short Range Device“ (SRD) bekannten Geräte spielen wegen ihrer geringen Reichweite kaum eine Rolle. Wesentlich interessanter sind die meist als Kinderspielzeug unterschätzten PMR446-Geräte. PMR steht für „Personal Mobile Radio“. Dazu kommen inzwischen auch die digitale Version DMR446 und das Freenet auf 149 Megahertz. Alle mit Reichweiten von bestenfalls mehreren Kilometern. Königsdisziplin ist der klassische CB-Funk auf 27 Megahertz im oberen Bereich der Kurzwelle, womit erheblich größere Distanzen überbrückt werden können. Das alles sollte nicht mit dem Amateurfunk verwechselt werden. Hier müssen Prüfungen für eine Lizenz abgelegt werden.

Aber gibt es den CB-Funk überhaupt noch, werden sich nun manche fragen, die dunkle Erinnerungen an die Zeiten ohne Mobiltelefone haben, in denen es Menschen gab, die Funkgeräte in ihren Wohnzimmern und Autos hatten – in den Anfangszeiten nicht selten mit Fuchsschwänzen an den Antennen. Ja, es gibt ihn noch.