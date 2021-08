Bild: MAN

Rückblick

Nach Mercedes-Benz im neuen Actros, der vor zwei Jahren vorgestellt worden ist, bietet jetzt auch MAN für seine neueste Zugmaschinen-Generation Kameras an, die die Außenspiegel ersetzen. Und auch DAF geht demnächst diesen Schritt (Seite 2). Das neue MAN-Spiegelersatzsystem arbeitet mit Kameras, die sich zusätzlich an der Front und seitlich befinden. Diese bilden das Verkehrsgeschehen rund um den Truck auf zwei großen hochauflösenden Displays an den A-Säulen und zusätzlich auf dem Bildschirm des Mediasystems ab. Der Fahrer kann aus mehreren Ansichtsoptionen wählen, die tote Winkel eliminieren und den Sichtkomfort erhöhen sollen. Auf einer ersten kurzen Probefahrt mit dem System konnte es überzeugen. Eine Abbiegehilfe (Warnung vor Radfahrern) ist ebenfalls in das Anzeigekonzept integriert.fbs.