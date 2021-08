Bild: Huawei

Mit und ohne Kurve

Gebogen und mit einer riesigen Diagonale kommt der neue Huawei-Monitor Mate View GT. Die Bauform heißt „Curved“, weil die Ränder des Monitors zum Nutzer hin gezogen sind. Der Mate View GT hat eine Diagonale von 34 Zoll und ein Seitenverhältnis von 21:9. Die Auflösung liegt bei 4K mit 3840 x 2560 Pixel. Mit integrierter Soundbar und zwei Lautsprechern soll auch der Klang besonders gut sein, sagt der chinesische Hersteller. Persönliche Einstellungen lassen sich am Monitor mit Wischgesten vornehmen, die Technik nennt Huawei „Smart Bar“. Der Mate View GT ist von sofort an zu einem Preis von 550 Euro im Handel erhältlich. Ein zweiter neuer Monitor verzichtet auf den Namenszusatz GT und kommt in diesem Monat für 700 Euro in den Handel, hier liegt die Diagonale bei 28,2 Zoll, das Gerät ist nicht gebogen.misp.