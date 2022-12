Fünf Tageslichtlampen im Test : Ein Licht geht auf

Kurz sind die Tage zur Jahreswende. Die Mattigkeit nach den Festtagen passt zum dämmrigen Licht, das durch die Fenster dringt. Spätestens nach Heilig Dreikönig muss die Gemütlichkeit produktiver Arbeit weichen. Wer dann im Homeoffice sitzt, tut gut daran, sich um das Licht im Arbeitszimmer zu bemühen.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.



Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor

Schon im 20. Jahrhundert war der Zusammenhang zwischen Tageslicht und Produktivität durch zahlreiche Studien nachgewiesen, ohne dass der biologische Mechanismus dahinter verstanden wurde. Den entdeckte der Neurowissenschaftler Russell Foster erst im Jahr 2002. Das menschliche Auge ist durch vor der Netzhaut sitzende Ganglienzellen dazu in der Lage, kurzwelliges blaues Licht zu absorbieren. Dieses aktiviert einen Botenstoff, der die Produktion des Schlafhormons Melatonin unterdrückt und so den Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Zufall ist das nicht, sondern Ergebnis eines evolutionären Prozesses: Sonnenlicht, das unser Gehirn zur Farbwahrnehmung „Weiß“ zusammensetzt, besteht in Wirklichkeit aus einem breiten Spek­trum, das zur Mittagszeit sein Maximum bei zirka 500 Nanometer Wellenlänge erreicht, was einem strahlenden Blauton entspricht.