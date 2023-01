Bild: Hersteller

Mehr Sicht

Bei der altersabhängigen Makuladegeneration geht die Sehfähigkeit im Bereich des schärfsten Sehens verloren, dieser Bereich liegt im Zentrum der Augennetzhaut. Die Makuladegeneration ist die häufigste Ursache für starke Sehbehinderungen bei älteren Menschen. Mit einer neuen elektronischen Brille will der Hersteller Cellico, ein Start-up, das von Samsung finanziert wird, helfen. Die Brille namens Arges hat in ihrem Brillensteg eine 4K-Kamera eingebaut und blendet das erfasste Echtzeitvideo an den Seiten des Sichtfelds ein. Es kann zudem mit Sprachbefehlen vergrößert oder verkleinert werden. Die Anzeige erreicht eine Auflösung von 1080p. Zu Preis und Verfügbarkeit gibt es noch keine Angaben. (misp.)