Füllhalter Kaweco Supra : Ein Brief wird kommen

Der unerbittliche Kulturkritiker Walter Benjamin weigerte sich lange, etwas so Banales wie eine – selbstverständlich mechanische – Schreibmaschine zu benutzen. 1928 dekretierte er in „Die Technik des Schriftstellers“: „Meide beliebiges Handwerkszeug. Pedantisches Beharren bei gewissen Papieren, Federn, Tinten ist von Nutzen.“ Dieses vielleicht auch ein wenig ironisch zu verstehende Diktum wird bereits seit 1883 von der Heidelberger Federhalter-Fa­brik Koch, Weber und Co., kurz Kaweco, durch Herstellung ausgezeichneter Schreibgeräte tatkräftig unterstützt. In Zeiten, wo ums „Handlettering“ neuerdings viel Wind gemacht wird, erscheint das wichtiger denn je. Man erhält wieder gern einen handgeschriebenen Brief statt einer Mail mit gescannter Unterschrift, und die gekonnte Widmung auf dem Schmutztitel eines Buchs hat im Online-Knigge ihr eigenes Kapitelchen. In den Schulen mag mit dem Tintenkiller herumgeschmiert werden, doch die Buchhandlung ist voll von Anleitungen zum Schönschreiben. Technisch allerdings sind die Neuheiten, wie sie der Markt der feinen Schreibgeräte erwartet und erhält, kaum jemals innovative Durchbrüche, sondern eher Wiederentdeckungen. So ist es auch im Falle des Kaweco Supra.

Das gute Stück wurde jüngst in gebläutem Edelstahl („Fireblue“) très chic für rund 170 Euro aufgelegt und ist nicht weniger ansehnlich aus Messing oder Edelstahl blank für etwas mehr als die Hälfte zu haben. Wie geliefert ohne Clip hat es en miniature entschieden Ähnlichkeit mit einem Torpedo an Bord Seiner Majestät des Kaisers Unterseeboot U 9. Nicht ganz genauso alt wie das berühmte Petroleumboot ist der Supra auch, nämlich nur rund 100 Jahre. 1920 wurde der in der Größe anpassbare Füllfederhalter herausgebracht.