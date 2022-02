Bunte Solarzellen : Hülle in Farbfülle

An blau-schwarzen Schimmer auf Dächern hat sich das Land gewöhnt. Vereinzelt finden Solarmodule ihren Weg nun zwar auch an die Wände ambitionierter Architekturprojekte. Die Fassade als Energielieferant bleibt aber eine Ausnahme. Weil Kosten und Wirkung noch nicht richtig gut zueinanderpassen. Vielleicht aber auch, weil blau-schwarz verhüllte Eigenheime nicht jedes Geschmacksurteil bestehen.

Anna-Lena Niemann Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Wenigstens diesen Vorbehalt wollen Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ausräumen. Sie haben in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Sunovation ein Verfahren erprobt, um Solarzellen einzufärben – nicht nur uni, sondern mehrfarbig, um beispielsweise weißen Marmor oder Cortenstahl zu imitieren. Zudem erfolgt der Farbeintrag so, dass die Optik der Zellmodule nicht variiert, nur weil man sie aus einem anderen Winkel oder bei anderem Sonnenstand betrachtet. Das sei bei bisherigen Verfahren oft das Problem gewesen, so die Wissenschaftler des zum KIT gehörenden Instituts für Mikrostrukturtechnik.

Sie bringen ihre Farbpigmente mit einem Tintenstrahlverfahren auf. Für die Zellen fällt die Wahl allerdings nicht auf Silizium, sondern auf Perowskit. Das kristalline Material gilt als Hoffnungsträger in der Branche. Es ist leicht zu verarbeiten, zeigt trotz seiner vergleichsweise kurzen Entwicklungszeit schon vielversprechende Wirkungsgrade, und es taugt für die Dünnschichttechnologie, weil sich Perowskit hauchfein auf eine Trägerstruktur aufdampfen lässt. Sogenannte Tandemzellen, in denen sowohl Silizium als auch Perowskit verarbeitet sind, zeigen besonders gute Wirkungsgrade von mehr als 29 Prozent unter Laborbedingungen. Die Stoffe wandeln jeweils andere Wellenlängen des Lichts besser um, die Energieausbeute erhöht sich folglich, wenn sie ihre Stärken bündeln.

Kommt Farbe ins Spiel, wie im Projekt des KIT, wo die Farbpigmente mit dem industriell lange erprobten Tintenstrahl in Schichten auf die Vorderseite des Solarmoduls gedruckt werden, geht das freilich nur zulasten des Wirkungsgrades. Der Projektkoordinator Helge Eggers betrachtet das pragmatisch: „Eine integrierte Solarzelle mit geringer Effizienz ist besser als eine Wand, die gar keinen Strom liefert.“ Ein Wirkungsgrad von fast 14 Prozent, wie er mit einem weiß marmorierten Prototyp erreicht wurde, sei da enorm, so Eggers.

Ob sich Solarzellen als Fassadenmaterial durchsetzen, wird am Ende aber auch eine Preisfrage sein. Mit Beton, so viel scheint klar, kann es Perowskit nicht aufnehmen. Im Vergleich zu exklusiven Fassaden, aus poliertem Stein oder teurem Marmor, sieht es besser aus.