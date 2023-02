Eine wesentliche Aufgabe in der Küche besteht darin, Dinge zu zerkleinern. Zwiebeln, Möhren oder Zucchini, aber auch Kartoffeln, Pilze oder Paprika landen meist in zerlegter Form in Topf oder Pfanne. Dafür gibt es ein bewährtes Utensil namens Messer. Dennoch wird die Liste an Gerätschaften, die Messer und Schneidebrett ersetzen sollen, immer länger. Weil die Hersteller selbst den Überblick verlieren, haben sie Kategorien eingeführt. Eine davon nennt sich Food Processor. Gemeint sind kleine und kompakte Helfer fürs Schneiden und Raspeln. Sie sollen das Messer und die grobe Reibe ersetzen. Aber warum eigentlich?

Das wollen wir von der Multipro Go von Kenwood wissen. Sie kostet 85 Euro, ist nur 30 Zentimeter hoch, hat eine Leistung von 650 Watt und eine „360-Grad-Express-Serve-Funktion“. Kenwood hätte schreiben können, dass sie rund ist und es deswegen egal ist, wo die Schüssel steht. Weil sie rund ist, lässt sich das Kabel rund um die Maschine rollen. Zu einer runden Sache wird die Funktion erst, wenn man einen kleinen, verschiebbaren Aufsatz einklemmt, damit sich das Kabel nicht wieder entrollt. Ein rundum gelungenes Detail.