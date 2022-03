Dyson Supersonic ausprobiert : Zum Haare raufen

Aktualisiert am

Heiß am Stil: Der edle Dyson Supersonic bläst technisch auf hohem Niveau und ist so begehrt wie eine PS5. Bild: Hersteller

Wieso, fragt die Kollegin mit Vorwurf im Unterton, probieren wir den erst jetzt? Sie habe ihn schon zwei Jahre zu Hause. Die Frage ist leider berechtigt, den Haartrockner von Dyson gibt es schon seit 2016. Aber, das zur Ehrenrettung, erst neuerdings in Nachtblau und Kupfer. Und, auch das ist ein Novum, er hat etwas gemein mit ikonischen Gerätschaften wie der Playstation 5 oder der G-Klasse von Mercedes-Benz. Er ist ausverkauft.

Hohe Nachfrage, Lieferschwierigkeiten, das derzeit fast Übliche. Wann er wieder verfügbar sein wird, vermag Dyson nicht zu sagen. Wir aber vermögen zu sagen, ob sich das Warten lohnt. Die so verrückten wie genialen britischen Tüftler haben nach eigenen Angaben schlanke 64 Millionen Euro in den Supersonic genannten Föhn gesteckt.

Den digitalen Motor bezeichnen sie als kleinsten und leichtesten des Hauses, er passt in den Griff. So lässt sich der Haartrockner in der Tat gut balanciert halten, wer ihn als Laie zu schwer findet, nehme einen handelsüblichen zum Vergleich. Sensoren messen die Lufttemperatur, früher 20 Mal je Sekunde, heute 40. Das Haar spürt das insofern, als die Luft mit angenehm gleichmäßiger Temperatur und kräftigem Strom bläst.

Bis zu 110.000 Umdrehungen je Minute soll der Motor schaffen. Unsere weibliche Vergleichsgruppe spricht von einer Halbierung der Trocknungszeit. Dass sich mangels sichtbaren Rotors kein Haar darin verfangen kann, wird gleichfalls als Vorteil empfunden. Die Aufsätze klicken magnetisch ans Gehäuse, das ist praktisch. Die Kappe über dem herausnehmbaren Filter wirkt dünnhäutig, fügt sich aber ins stylische Gesamtbild.

Wer übrigens das gerade total angesagte und ebenfalls ausverkaufte Airwrap Kit zu erstehen gedenkt, dem sei gesagt, dass selbiges nur einen Trocknungsaufsatz zur Stylingvorbereitung enthält. Für den echten Supersonic wären eigens 400 Euro fällig. Der Preis ist zum Haareraufen, das ist aber auch alles, was uns an Kritik einfällt. Mann sollte Kolleginnen ja auch nicht widersprechen.