Fitnessgerät : Wer kann am coolsten?

Die Sache ist ziemlich affig. Schon das Dekor lässt daran keinen Zweifel. Ein Gibbon, mal mit Kopfhörern und Sonnenbrille, mal mit Pfeife im Maul oder auch lässig auf einer Leine turnend, ziert das Giboard, dessen Hersteller sich Gibbon nennt und nicht im Urwald beheimatet ist, sondern in Stuttgart.

Gibbon ist ein Anbieter von Slacklines, also flachen, stabilen Gurtbändern samt Zubehör, auf denen man Balancieren, Tricks üben und ein bisschen Show veranstalten kann. Die Gurte werden zwischen Bäume oder Pfosten gehängt und mit Hilfe von Ratschen gespannt. Auch Gestelle, Gerüste und Bodenanker werden fürs Aufstellen von Slacklines genutzt. Nichts dergleichen wird fürs Giboard gebraucht. Es handelt sich hier um die kompakte, mobile Variante des Sport- und Spaßgeräts. Man klemmt sich das Ding für den Transport einfach unter den Arm, stellt es an passender Stelle hin und legt los.

Hauptbestandteil des Giboard ist ein Brett, dessen Form an ein Skate- oder ein Snowboard erinnert. Über die rundlichen, hochgebogenen Enden dieses Bretts wird die Slackline gespannt. Oder auch zwei. Die entsprechenden Bohrungen dafür sind vorhanden. Das Brett wird in diversen Designs angeboten, die Namen tragen wie Bonzo, Caesar oder Roots Rocker. Auch die zugehörigen Slacklines gibt es in verschiedenen Farben, so dass sich etliche Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Stets beträgt die Länge des Boards 1,06 Meter. Es wird in Ungarn gefertigt und besteht laut Gibbon aus formverleimtem Buchenholz aus zertifiziert nachhaltigem Anbau.

Zwischen die beiden Enden wird das Band straff gespannt und mittels zweier Rundhölzer – Anker genannt – fixiert. Diese einmalige Aufbauaktion dauert ein paar Minuten. Wegen der geringen Distanz zwischen den Enden des Bretts und der harten Spannung hängt der 50 Millimeter breite Gurt nicht durch und gibt nur unter Belastung nach, es schaukelt weniger als auf einer langen Leine, und der Gurt beruhigt sich auch schnell wieder, wenn er einmal in Bewegung versetzt wird. Dennoch ist die Angelegenheit wacklig, so dass vom Körper ständig Ausgleichsbewegungen gefordert sind, was ja Sinn und Zweck des Giboardens ist. So ergibt sich der Trainingseffekt.

Das Giboard weckt den Ehrgeiz, das Gleichgewicht zu halten, wenn man sich anfangs darauf einfach nur vorsichtig hin und her bewegt. Rasch stellt sich die Frage, was sich sonst noch mit dem ganz und gar analogen Gerät anfangen lässt, und dann kommt das Digitale in Form der Gibbon-App ins Spiel. Dort findet man Übungsvorschläge für Fitness und Körperbeherrschung, sowohl ganz einfache für rasche Erfolge als auch schwierige für anspruchsvolles Verrenken des Körpers mit der Garantie des Insschwitzenkommens. Alle tragen, Ehrensache in der Welt der Trendsportarten, coole Bezeichnungen wie „Nose Pick Stance“, „Frontside 180“ oder „Backside Buddha Mount“. Unsere Lieblingsübung im Wohnzimmer, selbst kreiert: „Stand on one leg watch TV“.

Kurz mal entspannen, Blödsinn machen, ernsthaft trainieren: Das Giboard hat verschiedene Talente, dafür aber auch einen recht stattlichen Preis von 190 Euro. Zum Komplettset zählen Schutzplättchen aus Kork, die unters Brett geklebt werden können. In der Wohnung oder im Büro legt man dennoch besser einen Teppich unter, um den Boden zu schonen.