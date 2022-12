Faszination Skispringen : Wie Aladin auf seinem Teppich

Wie machen die das? Und warum machen die das? Skispringen. Ein faszinierender, atemraubender Sport. Es ist die Möglichkeit, Grenzen zu überwinden, Ängste zu besiegen und etwas zu erreichen, wovon viele träumen: Fliegen. Zwar ein paar Sekunden nur, doch die haben es in sich. Markus Eisenbichler, mit sechs Titelgewinnen der deutsche Rekordspringer bei Nordischen Skiweltmeisterschaften, spricht ehrfürchtig davon, wie das ist da oben in der Welt der scheinbaren Schwerelosigkeit: „Wie Aladin auf seinem Teppich.“

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Rund um den Jahreswechsel werden wieder Millionen Zuschauer vor dem Fernseher sitzen. Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen zieht das Publikum ebenso in seinen Bann wie auch der Auftakt unter Flutlicht am Oberstdorfer Schattenberg. Zeit für die Vierschanzentournee. Zeit für den Klassiker des Skispringens rund um den Jahreswechsel in Deutschland und Österreich. Eisenbichler weiß, wie man die Schanze runterfährt, den mehr oder weniger perfekten Absprung findet und nach einem nur scheinbar ewig andauernden Flug mit einem sauberen Telemark landet. Begleitet von tosendem Applaus.