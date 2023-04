Rückenwindgeber

Der Elektromotor macht auch vor dem Rennrad nicht halt. Was für manch einen Radler mindestens diskussionswürdig erscheint, manifestiert sich im Rose Reveal Plus in beeindruckenden Zahlen. Der Versender aus Bocholt schickt – basierend auf dem unmotorisierten Pendant Reveal – zwei Räder ins Rennen, die samt Mahle-X20-Nabenmotor und in das Unterrohr integriertem 250-Wh-Akku nur 10,9 oder 11,3 Kilogramm auf die Waage bringen. Drei Unterstützungsstufen können per Knopfdruck am Oberrohr abgerufen und per App individualisiert werden. Das maximale Drehmoment liegt bei 55 Nm, die Reichweite gibt Rose mit bis zu 100 Kilometer an. Für ausufernde Ritte gibt es einen 185-Wh-Range-Extender, der anstelle einer Trinkflasche im Rahmen platziert wird. Unterscheiden kann man die beiden Modelle vor allem anhand der Schalt-, Lenk- und Laufrad-Komponenten sowie am Preis. Die Variante mit mechanischer Shimano-105-Schaltung kostet 4000 Euro, während die kabellose Ultegra-Di2-Version mit 6500 Euro zu Buche schlägt.