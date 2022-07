Fahrräder der Saison 2022 : Eurobike und Teurobike

Das war eine gelungene Fahrradpremiere in Frankfurt. Auf der Eurobike, der an den Main verlagerten Leitmesse für den Drahtesel, gab es auch einige digitale Neuigkeiten. Hier sind sie.

Die Autos sind weg, die Fahrräder sind da. Frankfurt hat die Verkehrswende schon vollzogen, zumindest auf dem Messegelände. Nach dem Weggang der IAA wechselte mit der Eurobike die wichtigste Fahrradmesse der Welt an den Main. Dort präsentierte sich in der vergangenen Woche eine Branche, die vor Selbstbewusstsein strotzt, widrigen Umständen aller Art optimistisch trotzt und dem Fortschritt zugewandt ist.

Das Fahrrad, insbesondere das in Frankfurt dominierende E-Bike, wird digitaler und vernetzt sich, es funkt und ortet, lässt sich per Smartphone-App feintunen, kommuniziert mit dem Helm, dessen an der Rückseite integriertes Zusatzbremslicht synchron mit dem des Fahrrads aufleuchtet. Lichtanlagen sollen bald Signale auf die Straße projizieren, sensorgesteuerte Scheinwerfer pendeln die Schräglage in der Kurve aus und verhindern das Wegklappen des Lichts beim Einlenken. Bremsanlagen werden zunehmend durch ABS aufgerüstet, Kabel verschwinden im Unsichtbaren, es wird drahtlos geschaltet und elektronisch gefedert. Nicht zuletzt liefern Zubehör- und Bekleidungshersteller Pfiffiges, das den Umgang mit dem Fahrzeug erleichtert. Hier eine kleine Auswahl auffälliger Neuheiten.

Gut 1500 Aussteller aus 57 Ländern waren in Frankfurt mit zum Teil prachtvollen, IAA-würdigen Messeständen vertreten. So groß wie 2022 war die früher in Friedrichshafen beheimatete Ausstellung noch nie. Und so teuer waren Räder auch noch nie. Die Euro­bike ist auch eine Teurobike.