Fahrbericht Lapierre Xelius : Für die Dame aus Dijon

Aktualisiert am

Das Lapierre Xelius wirft sich mit hübschen Details und einer ungewöhnlichen Idee in den Wettbewerb. Das Rad passt gut zu ambitionierten Freizeitfahrerinnen, die gern längere Strecken zurücklegen.

Aus dem Burgund kommen Spitzenweine, und Dijon ist immer eine Reise wert. Dass dort seit 1946 ein Fahrradhersteller mit höheren Ansprüchen sitzt, ist womöglich weniger bekannt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Gaston Lapierre dort seine Firma auf zwei Rädern gegründet, mittlerweile ist sie in der größeren und unpersönlicheren Accell-Gruppe aufgegangen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Was die an ungewöhnlichen Lösungen und leichtem Bau interessierten Tüftler vor Ort nicht hindert, weiterhin persönlich Hand anzulegen. Alle Räder werden in Frankreich von erfahrenen Monteuren zusammengebaut, die einen Qualitätspass unterschreiben, der jedem Fahrrad beiliegt, verkündet Lapierre nicht ohne Stolz und bezeichnet seine Truppe als Team von Ingenieuren und Fahrradverrückten.