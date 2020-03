Fahrbericht Gravelbike V-Pace : Titan auf Abwegen

Über Sinn und Existenzberechtigung von Gravelbikes wird unter Radfahrern leidenschaftlich diskutiert. Die Kritiker sehen in dieser Fahrradgattung eine Marketingmaßnahme der Industrie und halten sie schlicht für verzichtbar. Wer ins Gelände wolle, solle ein Mountainbike oder eine Cyclocrosser fahren, und auf Asphalt sei ein echtes Rennrad immer noch die erste Wahl. Da ist sicher was dran. Doch erstens will sich nicht jeder zwei bis drei Fahrräder in die Garage oder den Keller stellen. Und zweitens nimmt die Realität an der Ladenkasse der Diskussion weitgehend den Wind aus den Segeln. Spricht man mit Fachhändlern, erfährt man, dass sich von allen Fahrrädern mit Rennlenkern die Graveller am besten verkaufen. Diese Erfahrung hat auch Sören Zieher gemacht, der in dem oberschwäbischen Dorf Berg – nicht weit weg vom Bodensee – mit einer kleiner Mannschaft Fahrräder der Marke V-Pace baut und verkauft. Seine Spezialitäten sind hochpreisige Mountainbikes für Kinder und eben Gravelbikes (wörtlich übersetzt: Schotterrad).

Aluminiumrahmen bekommt man bei V-Pace nicht, Karbonrahmen nur wenige. Sören Zieher setzt als einer der wenigen Fahrradbauer auf Titan. Nun gut, mögen manche einwenden, das bekommt man bei Spezialisten wie Falkenjagd in Garching oder Wheeldan in Berlin auch. Stimmt. Allerdings muss man dort mindestens 6000, gerne auch 8000 Euro und mehr anlegen. Unser gut ausgestattetes Testrad, welches wir ausprobiert haben, war um den Rahmentyp T2ST (Preis für den Rahmen: 1500 Euro) aufgebaut, es kratzt an der allerdings immer noch hohen 4000-Euro-Marke. Im Gegensatz zu den beiden anderen genannten Unternehmen, die ihre Rohre selbst biegen und schweißen, lässt Zieher die kompletten Rahmen nach eigenen Vorgaben in Asien fertigen. Das muss kein Makel sein, es ist halt etwas weniger exklusiv. Wobei man auch von V-Pace keine Massenware erwirbt.

Zieher schätzt an Titan dessen spezifischen Eigenschaften wie Zähigkeit und Korossionsbeständigkeit, doch vor allem liebt er die Materialehrlichkeit. Weil Titan nicht rostet, muss man es auch nicht lackieren oder eloxieren. Nur die Oberfläche des Rahmens wird perlgestrahlt, wobei dabei die Schriftzüge abgedeckt sind und dann samtig glänzend erscheinen. Dieses Verfahren kaschiert nichts, Schweißnähte bleiben deutlich sichtbar. Zieher setzt auf sachliche Beratung, also hat der Autor dieses Textes mit ihm wie ein Kunde die Konfiguration des Testrads besprochen; das ist ungewöhnlich, meist werden der Redaktion fertige Fahrräder zur Verfügung gestellt. Da hat allerdings auch der Zufall ein wenig geholfen, denn Zieher, der Fahrräder ausschließlich nach Kundenauftrag baut, wollte sich ein Fahrrad hinstellen, das er nach solchen Anfragen spontan verwenden kann. Dass es ein Gravelbike mit genau diesem Rahmen wurde, ist allerdings kein Zufall. Denn den T2ST-Titanrahmen bezeichnet Zieher als „eierlegende Wollmilchsau“, also mithin eines der beliebtesten Modelle des Hauses.

Das liegt wohl an der Vielseitigkeit dieses Fahrrads. Es eignet sich aufgrund seiner moderat sportlichen Geometrie gleichermaßen als Ganzjahres-Trainingsgerät wie auch als Randonneur (Rad für lange Strecken), was sich auch in der Typbezeichnung äußert: ST steht für Speedtraveller, also schnelles Reisefahrzeug. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, dank Aufnahmen für Schutzbleche und Gepäckträger sowie der Möglichkeit, bis zu drei Trinkflaschen am Rahmen zu montieren.

Unser Fahrrad wurde puristisch ohne Zusatzausstattung geliefert, was nach unserem subjektiven Empfinden ohnehin schöner ist und objektiv einen Gewichtsvorteil bedeutet. Fahrfertig kommt der Graveller vom Bodensee auf rund neun Kilogramm. Dabei wurde nirgends Gewicht zu Lasten der Stabilität und des Komforts gespart. Die Räder rotieren auf robusten Steckachsen, Scheibenbremsen sorgen für gute Verzögerung. Und auch die Gabel ist – trotz Karbon – mit rund einem halben Kilogramm kein Leichtgewicht. Sie ist so konstruiert, dass sie seitlich eine hohe Steifigkeit aufweist, in Längsrichtung aber leicht flext. Ersteres bringt eine hohe Lenkpräzision, das Letztgenannte trägt zum Fahrkomfort bei. Erhöht wird dieser durch den Vorbau Redshift Shockstopp mit integrierter Federung durch zwei unsichtbare Elastomere. So gibt der Lenker auf Druck spürbar nach, was sich zunächst seltsam anfühlt. Doch mit jedem Kilometer wächst das Vertrauen und sinkt die Abneigung. Gleiches gilt für den eleganten Sattel von Selle Italia, den wir auf den ersten Blick als Folterinstrument identifizierten, ihm aber nach ausführlichen Testfahrten Langstreckenqualitäten attestieren können.

Kettenstreben und Gabel ermöglichen die Montage von Reifenbreiten bis 45 Millimeter. Tatsächlich montiert war der WTB Exposure 34 C mit moderatem Profil, der hart aufgepumpt auf Asphalt einem reinen Straßenreifen kaum nachsteht. Dafür hat er einige Reserven im groben Geläuf, erst recht, wenn man den Reifendruck absenkt. Auf die bei Gravellern in Mode gekommenen Einfach-Kurbeln hat Zieher dankenswerterweise verzichtet. Die Schaltgruppe Shimano Ultegra 8000 (2×11) verrichtet ihren Dienst gewohnt zuverlässig und exakt und bietet eigentlich immer die passende Übersetzung.

Das V-Pace T2ST hat uns auf einigen hundert Kilometern viel Freude gemacht und die Charakterisierung des Erbauers bestätigt. Wer sich nicht auf ein Mountainbike oder Rennrad festgelegt hat, findet hier einen guten Kompromiss. 4000 Euro sind dafür kein Sonderangebot, aber wir meinen, sie sind für das Gebotene gut angelegt.