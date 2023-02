Aktualisiert am

Wo ein Weg ist: Geht ein bisschen in Richtung Gravelbike, indes dominieren die Rennrad-Gene: Das VRC Comp von Votec Bild: Alan Klee

Es gibt Fahrräder, die machen es dem nur mäßig trainierten Sportler leicht, aus dem Stegreif in dreistellige Kilometerregionen vorzudringen – ohne Motor, wohlgemerkt. Das Votec VRC Comp soll solch ein Rad sein. Die Marke mit Sitz in Stuttgart ist unter dem Dach der Internetstores GmbH zu Hause, wird exklusiv von der zugehörigen Händlerstruktur vertrieben und hat sich in der Velo-Szene den Ruf erarbeitet, hochwertige Räder zu fairen Preisen anzubieten.

Das VRC trägt das Label Allroad, womit es sich gewissermaßen in den Nischen zwischen Renn-, Gravel- und Cyclocross-Rad bewegt. Ein Rennrad mit Komfort-Priorität, dessen Einsatzbereich über feinen Straßenbelag hinausgeht, jedoch ohne der geländeaffinen Kompromissbereitschaft breitschlappiger Gravelbikes nachzueifern.