Espressomaschine im Test : Heißer Tipp im zweiten Anlauf

Ist die Entscheidung für eine Siebträgermaschine erst einmal gefallen, fängt die mühevolle Recherche im Netz oder Fachgeschäft an. Doch am Ende steht in der Küche meist ein Monstrum mit vielen Hebeln, Lanzen, Anzeigen und Knöpfen. Sie ähneln den Maschinen, die in Cafés stehen, wo Baristi einen Espresso nach dem anderen ziehen und Latte Art auf den Cappuccino zaubern. Männer stehen auf solche verchromten Maschinen, geben gerne 2000 Euro dafür aus und blockieren in der Küche auf der Arbeitsplatte fast einen Quadratmeter Platz. Doch wer braucht solche Kraftwerke wirklich zu Hause? Nur wenige Espressofreunde können sie ausreizen.

Downsizing ist angesagt. Maschinen wie die Zuriga E2S aus der Schweiz sind der Gegenentwurf zu den Chromorgien aus Italien. Sie kann Espresso und Cappuccino genauso gut zubereiten, ist nur halb so groß, hat lediglich zwei Knöpfe und verbraucht weniger Strom. Als wir die Maschine zum ersten Mal entdeckt hatten, aber noch nicht testen konnten, ging der Schweizer Minimalismus sogar so weit, dass die Maschine lediglich Espresso zubereiten konnte. Nun hat die Mannschaft aus Zürich so lange an der Maschine entwickelt, bis sie eine Milchschaumdüse unterbringen konnte, ohne stark in das Design eingreifen zu müssen. Wer sich bereits eine E2 gekauft und seine Liebe für Cappuccino entdeckt hat, muss sich nicht grämen. Sie lässt sich aufrüsten. Wir haben eine der ersten Maschinen getestet. Die E2S geht im September in Serie und wird zirka 1700 Euro kosten.