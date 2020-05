Guinand Flight Engineer : Es tickt im Käfig

Wer macht sich im Alltag Gedanken über Magnetfelder? Über ihre Stärke und ihre Folgen für das eigene Umfeld? Eben! Das hat so mancher schon ehedem im Physikunterricht nicht kapiert. Und ob die Folgen der wochenlangen „Schule daheim“ und die damit zusammenhängenden Fragen des Nachwuchses das Interesse an diesem Thema steigern, erscheint doch zweifelhaft. Dabei lohnt ein zweiter Blick durchaus, denn der Mensch an sich ist von mehr Magnetfeldern umgeben, als er gemeinhin meinen dürfte. Beispiele gefällig? Magnete lauern im allgegenwärtigen Handy ebenso wie im Tabletcomputer. Und Haushaltsmagnete finden sich zuhauf, etwa um Zettel am Kühlschrank zu befestigen. In ihrem Dunstkreis kann eine Uhr bisweilen etwas aus dem Takt geraten, was sie nicht soll.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Mit diesem Wissen im Kopf haben Matthias Klüh und seine Mannschaft von Guinand Watches mit Sitz in Frankfurt-Rödelheim nun eine Fliegeruhr entwickelt, die nach Klühs Angaben selbst starken Magnetfeldern trotzt. Ein für Guinand neues Vorhaben. Flight Engineer heißt dieses gerade erschienene Modell, es gesellt sich neben bewährte Uhren wie die auf den Frankfurter Uhrenpionier und Piloten Helmut Sinn zurückgehende sogenannte Vierziger-Serie mit Flieger-Chronographen, von einem Valjoux 7750 angetrieben.

Innengehäuse aus Weicheisen

Auch in der Flight Engineer tickt ein mechanisches Werk. Allerdings baut Klüh für dieses neue Modell ein Werk des in der Schweiz ansässigen Herstellers Selitta in das 40,6 Millimeter messende Gehäuse ein. Dieses Automatik-Kaliber heißt SW-220-1 und wird seit dem Jahr 2004 produziert. Von außen wirkt das Gehäuse wie eine klassische Einschalung, aber das Innenleben ist anders: Für die Flight Engineer verwendet Guinand ein ausgesprochen massives Innengehäuse aus vernickeltem Weicheisen, wie der Chef erläutert. „Um das Eindringen von Magnetfeldern durch Gehäuseöffnungen weitestmöglich zu vermeiden, ist das dreiteilige Innengehäuse nicht nur ein simples Drehteil, sondern ein aufwendig geformtes Dreh- und Frästeil mit nur einer kleinen Bohrung für die Aufzugswelle und einer minimierten Bohrung für die Datumanzeige“, so Klüh weiter.

Diese Art Käfig schütze das Innere der Uhr auch vor einem starken Magnetfeld, indem er dieses um die Flight Engineer herumleite. In der Folge verhindere dies eine ständige Magnetisierung der Unruhspirale, die den Gang des Zeitmessers regelt, ebenso wie der aus Stahl gefertigten Schrauben, Wellen und Hebel. Für die Spezialisten: „Wir verwenden für das Innengehäuse Weicheisen mit der Werkstoffnummer RFe 60/1.1015 gemäß DIN 17405“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von Guinand.

Das Gehäuse ist nach seinen Worten in Deutschland nicht nur konstruiert worden, sondern wird auch hierzulande gefertigt. Die Konstruktion erlaube eine Druckfestigkeit von 20 bar. Anders ausgedrückt: In einer Tiefe von bis zu 200 Metern sollte kein Wasser eindringen. Dies wiederum dürfte für die meisten Hobbytaucher genügen.

Wobei die Flight Engineer aber nicht zuerst für Wassersportler gedacht ist, sondern für Piloten und jene Leute, die Fliegeruhren mögen. Solche Uhren zeichnen sich gemeinhin auch und gerade durch gute Ablesbarkeit und folglich ein aufgeräumtes Zifferblatt aus. Diese Erwartung erfüllt Guinand auch in diesem Fall. Über dem schwarzen Zifferblatt mit großen Ziffern auf der 3, 6, 9 und 12 kreisen der Stunden-, der Minuten- und der Sekundenzeiger in Weiß. Der Stunden- und der Minutenzeiger sind innen mit weißer Leuchtmasse belegt, die die höchste Leuchtkraft bietet, wie Klüh beteuert. Gleiches gelte für die Spitze des Sekundenzeigers.

Das Werk ist mit Perlen- und Genfer Streifenschliff sowie gebläuten Schrauben veredelt. Die Uhr ist ab 1399 Euro erhältlich im Direktvertrieb und im Werksverkauf.