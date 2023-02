Es ist möglich, Häuser so zu bauen, dass sie auch starke Erdbeben überstehen. Lebensrettende Technik muss nicht viel kosten, und manche lässt sich sogar nachrüsten. Es mangelt oft nur am Willen.

Schicksal. So bezeichnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Todesursache für mehr als 40.000 Menschen. Es handelt sich um eine Lüge, eine dreiste Lüge. Denn fast alle diese Opfer hätten überleben können, wenn das Wissen, das Bauingenieure besitzen, konsequent angewendet würde.

Wer mit Fachleuten auf dem Gebiet des erdbebensicheren Bauens spricht, hört immer wieder einen Satz: Nicht Erdbeben töten, sondern Gebäude. Die aber können so konstruiert werden, dass sie Erdbeben standhalten, zumindest in jener Stärke, wie sie in der zweiten Februarwoche im Südosten der Türkei zu verzeichnen war. Standhalten bedeutet nicht, dass keine Schäden an den Häusern auftreten, sondern dass hinreichend Überlebens- und Fluchtraum erhalten bleibt.