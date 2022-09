Fünf Beispiele : Die kreativsten Ideen für unsere Energiezukunft

Das Energiesystem soll fit werden für eine Zukunft ohne Kohle, Öl und Gas. Die Herausforderung: gigantisch. Kopfzerbrechen: unausweichlich. Dabei bietet die Energiewende und alles, was zu ihr gehört, auch das weiße Blatt Papier. Die großen Bausteine mögen stehen, doch in den Zwischenräumen ist reichlich Platz für kreative Tüftler. Warum nutzen wir zum Beispiel die Kraft der Sonne und des Windes, aber nicht die der Wellen? Funktioniert ein Pumpspeicherkraftwerk nur in den Bergen oder vielleicht auch am Grund eines Sees? Und was haben Bauklötzchen mit dem Energiesystem zu tun? Das Risiko zu scheitern gehört immer dazu. Nicht alles, was technisch möglich ist, überzeugt auch wirtschaftlich. So manche Idee ist buchstäblich krachend gescheitert.

Die Bedingungen scheinen nicht einfacher zu werden, die Innovationsfreude ist zuletzt etwas eingeschlafen. Geht es um alternative Energietechnik für den hiesigen Markt, sind es zwar immer noch deutsche Unternehmen und Ingenieure, die die meisten Patente anmelden.

Doch seit Jahren stagnieren die Zahlen. 2021 waren sie laut Deutschem Patentamt im Vergleich zum Vorjahr gar rückläufig. 1099 Patente wurden eingereicht, 2012 waren es mehr als doppelt so viele. Immer wieder torpedieren politische Entscheidungen und Bürokratie die Innovationsfreude. Gesetze, gemacht für eine alte Energiewirtschaft mit wenigen Großkraftwerken, passen nicht mehr zu den klein­teiligen, flexiblen Anlagen, die Visionen für die Energiezukunft prägen. Es ist an der Zeit, den Visionären, egal ob ge­scheitert oder erfolgreich, wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Thermik im Schornstein

Dieses Solarkraftwerk war anders als alle vor und nach ihm. Anfang der Achtzigerjahre verblüffte das Aufwindkraftwerk, das im spanischen Hinterland, in Manzanares, aufgestellt wurde. Das Funktionsprinzip war einfach und ließ sich technisch leicht umsetzen. Um trotzdem nicht zu viel Ma­terial und damit Geld in die vom deutschen Steuerzahler bezahlte Testanlage zu stecken, entschied man sich für Leichtbau und kalkulierte mit drei Jahren Betriebszeit. Danach sollte sie wieder abgebaut werden. So weit der ursprüngliche Plan. Dass es anders kam und das Kraftwerk deutlich länger betrieben wurde, sollte der Idee, weitere Anlagen zu bauen, einen Bärendienst erweisen. Nach fast 9000 Be­triebsstunden in sieben Jahren kollabierte der knapp 200 Meter hohe „Schornstein“ dieser viel bestaunten 50-Kilowatt-Anlage während eines Sturms.

Über Jahre musste sich Jörg Schlaich Geschichten darüber anhören, wie die von ihm und den Kollegen seines Stuttgarter Büros geplante Anlage eingestürzt war. Der Bauingenieur Schlaich blieb von den Vorteilen der Aufwindkraft überzeugt. Doch den Hinweis, dass das Kraftwerk deutlich mehr geleistet habe als geplant, wollte niemand mehr so recht hören. Zu spektakulär waren die Bilder des eingestürzten Stahlblechkamins.

Trotzdem sollte ein Aufwindkraftwerk mit 200 Megawatt folgen. Eine so kraftvolle Anlage braucht einen mindestens 1000 Meter hohen und 130 Meter weiten Schornstein, in dessen Fuß Turbinen sitzen. Kreisrund um den Turm liegt ein geschlossenes Glas- oder Foliendach, mit einem Durchmesser von sieben Kilo­metern. Sonnenlicht erwärmt die Luft unter dem Dach, die sodann durch den Turm aufsteigt. Die Thermik bringt die Turbinen zum Laufen. Trotz seines Einsatzes hat es Jörg Schlaich nicht geschafft, dass noch mal ein großes Aufwindkraftwerk ge­baut wurde. Auch wenn es immer wieder Bemühungen gab, in Australien, Spanien oder Namibia. Und ob im chinesischen Jinshawan in der Inneren Mongolei ein zum Teil fertiggestelltes, knapp 30 Megawatt starkes Aufwindkraftwerk je anlaufen wird, ist bis heute unklar.