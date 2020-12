Ende für ältere Kaminöfen : Und schon ist der Ofen aus

Wenn es kalt wird, haben manche Leute zündelnde Ideen. Das ist die Zeit der Kaminöfen, nichts ist gemütlicher, als im Wohnzimmer auf einem bequemen Sofa zu sitzen und dem Spiel der Flammen hinter der Glastür zuzuschauen. Doch könnte die Behaglichkeit in ein paar Wochen ein jähes Ende nehmen. Weil ältere Exemplare weder sparsam mit dem Holz umgehen noch sauber verbrennen, hat der Gesetzgeber den Anlagen den Bestandsschutz gekündigt und ihnen ein nach dem Alter abgestuftes Ende bereitet. Die nächste Stufe zündet zu Beginn des neuen Jahres, dann ist für die Kleinfeuerstätten der Baujahre 1985 bis 1994 der Ofen aus, die älteren hat es schon vordem erwischt. Leute, die trotzdem weiterbrennen, riskieren ein Bußgeld.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Das klingt schrecklich, und wer von den betroffenen Besitzern jetzt Prospekte wälzt, macht im Grunde nichts verkehrt, weil die neuen Modelle dank ausgeklügelter Luftführung in jeder Hinsicht besser sind als die alten. Jetzt in Panik zu verfallen ist indessen auch verkehrt, es lohnt sich, in der Verordnung für die etwa 11,2 Millionen betroffenen Einzelfeuerstätten in Deutschland einmal nach dem Kleingedruckten zu sehen. Dort steht unter anderem, für wen der Stufenplan nicht gilt. Die wichtigsten Ausnahmen: Zunächst einmal offene Kamine, weil die zum Heizen weder vorgesehen noch tauglich sind und deshalb nach Ansicht des Gesetzgebers nur gelegentlich entzündet werden, um sich am Anblick der Flammen zu erfreuen.