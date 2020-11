Messerschärfer im Test : Einfach mal schleifen lassen

Bequemlichkeit macht stumpf. Wer seine Sinne nicht ständig schärft, kann Dinge nicht mehr richtig voneinander trennen. Das hat Auswirkungen bis in den Küchenalltag. So brauchen auch Messer Aufmerksamkeit und wollen geschliffen werden. Nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal in der Woche. Ansonsten verlieren sie ihre Schärfe und quälen die Lebensmittel. Nun ist ein Messer nicht mal nebenbei geschärft. Es erfordert Training und das richtige Instrument. Wüsthof will es den bequemen Köchen leichtmachen. Das immer gleiche Auf und Ab, das normalerweise die Hand an Schleifblock oder Wetzstahl vollführt (siehe Kasten), übernimmt hier die Maschine. Der elektrische Messerschärfer für 170 Euro lässt ein Schleifband rotieren, so dass nur die Klinge daran gehalten werden muss.

Ganz von allein geht das nicht. Links und rechts an der Seite sitzt eine Führungsschiene, die dafür sorgt, dass das Messer im richtigen Winkel zum Schleifpapier steht, wenn es mit dem hinteren Ende der Klinge angesetzt und bis zur Spitze langsam durchgezogen wird. Die linke und die rechte Seite sollten immer abwechselnd geschärft werden. Der Winkel von 14 bis 15 Grad passt für die meisten Messer. Wer Messer aus Japan oder China schärfen will, kann ein „Upgrade-Set“ für 40 Euro kaufen. Darin enthalten ist eine Klingenführung „mit asiatischem Schleifwinkel“ (10 bis 11 Grad) und vier Schleifbändern. Nur das Set Ersatzbänder kostet 17 Euro, darin sind vier verschiedene Körnungen, von grob bis ultrafein.