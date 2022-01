Uhr von Frederique Constant : Einmal um die Welt

Phileas Fogg hätte seine Freude an dieser Uhr gehabt. Auf seiner hindernisreichen Reise rund um den Globus wäre dem Gentleman aus London mit einer Frederique Constant Highlife Worldtimer Manufacture zumindest das Problem mit der Zeitberechnung erspart geblieben. Wo auch immer der Reisende sich gerade befindet, kann er nicht nur die Ortszeit vom Zifferblatt ablesen, sondern auch die Uhrzeiten in weiteren 23 Zeitzonen sowie das Datum, das zum Ende des Romans „In 80 Tagen um die Welt“ eine entscheidende Rolle spielt.

Doch im 19. Jahrhundert trägt der Gentleman eben eine goldene Taschenuhr. Armbanduhren kommen erst später in Mode, solche aus schnödem Edelstahl noch später – erst recht mit Zeitzonenfunktionen. Die Highlife Worldtimer ist eine ganz junge Vertreterin dieser Gattung. Auf Interkontinentalreisen konnten wir sie aus bekannten Gründen zwar nicht ausprobieren, doch auch der Tragetest im Homeoffice und in der näheren Umgebung lieferte durchaus aussagefähige Erkenntnisse.

Als zurückhaltender Mensch hätte Fogg sicher auch den unprätentiösen Auftritt der Highlife-Modellreihe geschätzt, zu dem der hochtrabende Modellname so ganz und gar nicht passt. Das leicht kissenförmige Gehäuse mit einem Durchmesser von mehrheitsfähigen 41 Millimeter Durchmesser endet in integrierten Bandanstößen. Die gehören zu den Highlights der Highlife. Denn sie sind Anker für das wunderbar einfach zu handhabende Band-Schnellwechselsystem. An dem hat der Highlife-Eigner Freude, ohne sich in weitere Ausgaben stürzen zu müssen. Schließlich sind im Lieferumfang gleich drei Bänder enthalten: ein Edelstahlband mit gebürsteten Gliedern, polierten Mittelteilen und einer soliden Faltschließe sowie ein Nubukleder- und ein Kautschukband. Beide sind in Dunkelblau gehalten und korrespondieren farblich schön mit dem Zifferblatt. Unser persönlicher Favorit blieb allerdings das Stahlband, das sich angenehm trägt und auch nicht an den Härchen ziept.

Ein großes Lob verdient zudem das manufaktureigene Automatikwerk Kaliber 718, das ob seiner Gangwerte auch Phileas Fogg überzeugt hätte, der es hasste, zu spät zu kommen. Das wäre bei einem durchschnittlichen täglichen Vorgang von circa vier Sekunden wie in unserem einwöchigen Tragetest nicht passiert. Erfreulich ist überdies die Einfachheit der Bedienung. Alle Funktionen der Uhr lassen sich über die Krone einstellen. In der Grundposition wird das Uhrwerk zur Inbetriebnahme aufgezogen, danach sorgt der Automatikaufzug für Energiezufuhr. Zieht man die Krone in die erste Rastposition, ist Aufmerksamkeit angeraten. Dreht man sie nach vorne, springt das Zeigerdatum um eine Position, dreht man sie nach hinten, verdreht man den Städtering – jede der 24 Städte steht für eine Zeitzone – und stellt sich so die gewünschte Lokalzeit ein. Beide Funktionen arbeiten nur in eine Richtung. Wer versehentlich zu weit gedreht hat, kann nicht zurückstellen, sondern muss eine Extrarunde drehen. In der zweiten Rastposition lässt sich die Uhrzeit einstellen – vorwärts und rückwärts, versteht sich.

Das dunkelblaue Zifferblatt trägt im Zen­trum passend zur Funktion das Relief eines Globus. Um diesen dreht sich eine 24-Stunden-Scheibe, die zweifarbig gestaltet ist. Zwischen 6 und 18 Uhr leuchtet er weiß und signalisiert so, dass es an der gegenüberliegenden Stadt gerade Tag ist. Die andere Hälfte des Rings ist dunkelblau und gibt die Nachtzeiten an. Da sich Sonnenauf- und -untergangszeit an jedem Ort täglich ändern, kann diese Indikation nur ein ungefährer Anhaltspunkt sein. Das ist vollkommen okay. Schade finden wir es hingegen, dass eine so sportlich und robust erscheinende Uhr nur bis 5 bar dicht ist. 10 bar hätten wir da schon für angemessen gehalten. Mehr als angemessen erscheint jedoch der Preis von 3795 Euro. Andere namhafte Manufakturen rufen für eine vergleichbare Funktionalität mindestens das Doppelte auf.