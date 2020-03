Kontaktlinsen : Im Auge des Betrachters

Ausmessen, einsetzen, durchblicken: Kontaktlinsen gibt es in hart und weich, und ihnen haftet immer noch etwas Modernes an. Dabei liegen die Anfänge dieser nahezu unsichtbaren Sehhilfen schon weit über hundert Jahre zurück.

Menschen mit Brille werden oft als intelligenter eingeschätzt. Niemand weiß so recht, warum und was eine Fehlsichtigkeit mit dem IQ zu tun hat, doch es gibt sogar Studien, die das offiziell belegen wollen. In gewissen Situationen kann es bei Fehlsichtigkeit jedoch intelligenter sein, auf eine Brille zu verzichten - und sich stattdessen Kontaktlinsen anfertigen zu lassen. Im Mannschaftssport etwa können Kontaktlinsen nicht von der Nase fliegen, am und im Wasser rutschen sie nicht das Gesicht herunter, und in der Küche landen sie nicht im Suppentopf. Ob formstabile, umgangssprachlich auch als harte Kontaktlinsen bekannt, oder weiche, ist unter anderem eine Frage der Gewohnheit.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung können jedoch auch medizinische Aspekte sein: Starke Hornhautverkrümmungen lassen sich meist besser mit formstabilen Linsen korrigieren, zudem wird mit diesen die Hornhautoberfläche des Auges besser mit Nährstoffen versorgt als mit weichen Kontaktlinsen. Andererseits sind weiche Kontaktlinsen in der Regel günstiger und komfortabler in der Handhabung. Zunächst soll jedoch einmal der Frage nachgegangen werden, wie Kontaktlinsen überhaupt entstanden sind. Und wie aus den aus heutiger Sicht beinahe schon monströs anmutenden Anfängen das Hightechprodukt wurde, das wir aktuell bei diesem Thema im Auge haben.