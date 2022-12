Einbaugeräte von Gaggenau : Über den Tellerrand

„Fünfstellig?“ Im Kopf noch einmal schnell die Bedeutung checken: Ja, das bedeutet, dass dieser Kühlschrank mindestens 10.000 Euro kostet. Dass die langjährige Mitarbeiterin von Gaggenau im Münchener Schauraum nachträgt, dass er mitunter auch für 9000 Euro zu bekommen ist, schließt den Mund des staunenden Besuchers kaum. Eigentlich hätte die Preisangabe nicht zu einem Schock führen dürfen, da die Marke ihre Kücheneinbaugeräte selbst als „luxuriös“ bezeichnet. Nun ist Luxus ein dehnbarer Begriff. Für viele Menschen sind schon Geräte von Miele luxuriös und unbezahlbar. Doch wir sind hier bei Gaggenau, wo normalerweise gar keine Preise kommuniziert werden. Das machen nur die Küchenstudios, die Produkte dieser Marke als Einbaugeräte anbieten.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Gaggenau kann sich die exklusive Haltung leisten. In diesem Segment gibt es kaum Konkurrenz. Erst eine Klasse unterhalb konkurrieren mit Miele, Bosch, Siemens, AEG und anderen eine ganze Reihe etablierter Hersteller, die mit ihren Einbaugeräten ganze Küchen ausstatten. Gaggenau steht nur etwas im Wettbewerb mit V-Zug aus der Schweiz, falls dieses Unternehmen weiter expandiert. Und in Österreich sitzt Bora mit seinen beliebten Kochfeldern, die einen Dunstabzug integriert haben und mit ihrer Professional-Linie in Küchen vordringen, deren Besitzer viel Geld ausgeben können und wollen. Das Sortiment der Österreicher wächst. So bietet Bora mittlerweile auch einen Backofen und eine Wärmeschublade an.