Nachfolger für den Transrapid : Im Schwebezustand

Aktualisiert am

Schnell schweben statt auf Rädern rollen: Einst faszinierte und scheiterte der Transrapid in Deutschland. Nun kämpft ein Nachfolgesystem gegen ein vergleichbares Schicksal.

Bislang eine Fahrt ins Blaue: Die Firma Max Bögl testet auf einer eigenen Strecke in Sengenthal. Bild: Max Bögl

Umweltschützern ist der Hamburger Hafen ein Dorn im Auge. Dieselemissionen der dicken Pötte und der Lastwagenflotten, welche die Containerflut von und an Bord bringen, belasten die Luft. Rund 40.000 Brummis sind laut Hafenbehörde täglich auf dem über hundert Kilometer langen Straßennetz unterwegs. Tausende Fahrten sind allein für die Containerumfuhr nötig. So heißt der Transport der Blechkisten von einem Terminal zum anderen, ein typischer Umsteigevorgang in der Transportlogistik. „Die Luftqualität entlang der Elbe ist nach wie vor besorgniserregend“, kritisiert der Naturschutzbund Hamburg, der im Hafen ein eigenes Luftmessnetz unterhält.

Emissionen gegen null für die Containerumfuhr verspricht eine innovative Hightech-Lösung. Das „Transport System Bögl Cargo“, kurz TSB Cargo, ist ein elektromagnetisches Schwebesystem für Logistiker. Es soll Container auf speziellen Tragwagen automatisch ohne Lärm und Abgase auf dem aufgeständerten Fahrwegnetz einer Hafenhochbahn zwischen Containerterminals befördern, einzeln und individuell gesteuert, in Abständen von nur 25 Sekunden, mit entsprechend hoher Kapazität. Auf einer Kaimauer in Hamburg präsentierte der bayerische Baukonzern Max Bögl im letzten Oktober eine Demonstrationsversion der Blechkisten im Schwebezustand. Im Auftrag der Hafenbehörde untersucht die Hamburg Port Consulting nun bis zum Frühjahr, ob die Magnetbahn wirtschaftlich sinnvoll in die vielfach automatisierten Logistikprozesse einzubinden ist. Ob sie im Vergleich zu Lastwagen und Bahn mehr bieten kann und wie sie gegenüber anderen Techniken abschneidet.