Küchenbretter im Vergleich : Brett vorm Topf

Aktualisiert am

Der letzte Schliff: In der Schreinerei von Clemens Müller entsteht jedes Schneidholz-Brett von Hand und verlässt sie als Unikat. Bild: Maximilian von Lachner

Einem Brett kommt selten die gleiche Ehre zuteil wie einem Messer, das der Star der Küche ist. Köche schwingen gerne ihre teure Klinge, am besten aus Damast-Stahl, aber keiner legt voller Stolz ein edles Schneidebrett auf die Arbeitsplatte. Dabei sind beide unzertrennliche Partner. Geschnitten wird auf einem Brett. Nur auf welchem? Wer sich für die Variante aus Kunststoff entscheidet, reinigt sein Brett gerne in der Spülmaschine. Das ist nicht nur komfortabel, sondern hygienisch, weil heißes Wasser Keime und Bakterien tötet. Doch Bretter aus Kunststoff zerkratzen leichter.

Die Freunde des Holzbrettes verweisen ebenso auf hygienische Eigenschaften. Bestimmte Sorten haben aufgrund ihrer Gerbstoffe antimikrobielle Eigenschaften. Zudem hinterlässt ein Messer nicht so schnell Spuren auf der Oberfläche, in die sich Keime und Bakterien einnisten könnten. Falls der Koch doch zu grob mit der Schneide hantierte, verschwinden viele Spuren nach dem Waschen wieder, weil das Holz etwas aufquillt und sich die Ritzen verschließen. Gegen Holzbretter wird noch gerne das Argument vorgebracht, dass sie sich verfärben, wenn bestimmte Lebensmittel darauf geschnitten werden. Rote Beete oder Ähnliches färbt in der Tat helles, weiches Holz. Kunststoff jedoch ebenso.