Schuhwerk mit Drehverschluss ist etwas, woran man sich rasch gewöhnen kann. Die Technik mit einem dünnen, über mehrere Umlenkpunkte nach hinten geführten Seil, das über einen Drehknopf geschlossen, geöffnet und feinreguliert wird, hat sich unter Lauf-, Wander- und Radschuhen verbreitet, kommt in Berg-, Snowboard- und Skitourenstiefeln vor und wird demnächst sogar an ersten Alpinskistiefeln einiger Hersteller verbaut.

Den Seiltrick anstelle von Schnallen oder Schnürsenkeln kennt man am ehesten von Boa. Dagegen verwendet die italienische Schuhmarke TCX für ihren Motorradstiefel Infinity 3 ein System von Atop, das ähnlich aussieht. Das vorn verankerte Seil verläuft an der Außenseite über vier Zugpunkte nach hinten zum Drehknubbel, mit dem es festgezogen wird. Der Infinity wird in einer Version mit kurzem, ein Stück über den Knöchel reichendem Schaft zum Listenpreis von 270 Euro angeboten sowie in einer Ausführung mit langem Schaft bis unters Knie, die 380 Euro kostet.

Für den Gebrauch auf Zweirädern

Beide laufen in der Abteilung „Adventure“, sind demnach vorwiegend für Reise- und Offroadmotorräder konzipiert. Speziell fürs Gelände allerdings kommt nach unserer Einschätzung ausschließlich die hohe Variante mit der Bezeichnung Infinity 3 GTX ernsthaft infrage, weil sie Schienbein und Wade gegen Stöße abschirmt.

Die kürzere Version namens Infinity 3 Mid, die wir ausprobiert haben, bietet sich für den Gebrauch auf Zweirädern unterschiedlichster Art an, wenn beispielsweise im Alltag auf schnelles Öffnen und Schließen Wert gelegt wird, auf ein müheloses An- und Ausziehen, begünstigt durch den weiten Einstieg, den das Atop-System wie jenes von Boa freigibt. Einen Enduro- und Tourenstiefel mit Boa-Verschluss, den Destino Ultimate GTX von Touratech für 629 Euro, hatten wir in der Ausgabe vom 13. September 2022 beschrieben.

Ein möglicher Nachteil des Prinzips: Es gibt zum Einstellen nur den einen Knopf und nichts weiter, verschiedene Zonen des Schuhs lassen sich nicht separat schnüren. Von Fall zu Fall kann es vorkommen, dass einem der Schuh an einer Stelle des Fußes zu weit ist, während er sich an einer anderen, beispielsweise überm Spann, zu eng zuzieht. Das gilt es auszuprobieren.

Wir empfanden den Infinity 3 Mid mit seiner gepolsterten Ortholite-Einlage als bequem – nicht nur während des Fahrens, sondern auch beim Gehen, obschon sich die massive Sohle steif anfühlt, was wiederum ganz im Sinne der Offroadtauglichkeit und der Erfordernis des Fahrens im Stehen ist, wenn die Füße auf den Rasten festen Halt benötigen. Die Festigkeit geht etwas auf Kosten des Feingefühls an Fußrasten, Schalt- und Bremshebeln. Durch den weichen Abschluss des Schafts indes wird gewährleistet, dass es beim Laufen nicht scheuert.

Robust und mit Schutzlevel

Am hohen wie am niedrigeren Stiefel setzt TCX für das Obermaterial eine robust wirkende Kombination aus Mi­krofaser, Wildleder und abriebfestem Funktionsstoff ein und dichtet das Konstrukt mittels Goretex-Membran ab. Verstärkungen werden an der Zehenkappe, der Ferse sowie im Fall des Langschaftstiefels am Schienbein verbaut. Oben am Schaft erfolgt die Weitenverstellung per Klettverschluss – am Kurzstiefel einer, am Langschaftstiefel zwei davon. Die in Rumänien gefertigten Stiefel entsprechen laut eingenähtem Etikett dem Schutzlevel 2-2-2-2 der maßgeblichen Norm EN 13634:2017.

Der Stiefelspezialist TCX gehört seit einigen Jahren zu Dainese, dem norditalienischen Hersteller von Bekleidung und Schutzausrüstung, die auch Handschuhe umfasst. Hier bietet das Unternehmen für niedrige Temperaturen und nasskaltes Wetter eine Neufassung des mit Primaloft-Futter und Goretex-Membran ausgestatteten Tourenhandschuhs Scout 2 an. Wildleder-Handfläche, Ziegenleder-Verstärkungen, Knöchel- und Fingerprotektoren sowie ein massiver Kunststoffschutz für den äußeren Handballen (für den Fall eines Rutschers auf Asphalt) zählen zu den Merkmalen, desgleichen reflektierende Streifen, elastische Einsätze, lange Stulpen sowie ein gummierter Visierwischer am linken Zeigefinger.

Alle Finger sind vorgebogen, was dem Tragekomfort und Griffgefühl zuträglich ist, Stulpe und Gelenk lassen sich gut in der Weite einstellen. Hervorragender Sitz, keine störenden Nähte: eindeutig Nobelklasse, der Scout 2, zu erkennen auch am Preis von 190 Euro. Bloß mit der angeblichen Touchscreen-Fähigkeit ist es wie immer bei gefütterten Motorradhandschuhen: viel zu dick die Fingerspitzen, das taugt nichts.