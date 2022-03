Neue Kupplung für Güterwagen : Eine Verbindung ohne Haken

Elektronisch angebunden, mechanisch gekoppelt: So sieht sie aus, die Digitale Automatische Kupplung, die jetzt in den Versuchsbetrieb geht Bild: Hersteller

Nimmt die Digitalisierung der Wagenflotte des europäischen Schienengüterverkehrs endlich an Fahrt auf? Immerhin startete im Januar im Berliner Westhafen ein Testzug, dessen 24 Wagen mit der Digitalen Automatischen Kupplung (DAK) ausgerüstet sind. Konkret geht es dabei um zwei von den Herstellern Dellner (Schweden) und Voith (Deutschland) entwickelten Varianten der Scharfenbergkupplung (Schaku). Beide Systeme haben sich in dem vom deutschen Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit rund 13 Millionen Euro finanzierten Projekt DAC4EU unter vier verschiedenen Prototypen durchgesetzt. Die beiden anderen Entwicklungen folgten den Kupplungsprinzipien Schwab und SA3. An DAC4EU sind die Güterbahnen von Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Güterwagenbetreiber Ermewa, GATX Rail Europe und VTG beteiligt.

In den kommenden Monaten soll der Wagenverband praktische Erfahrungen sammeln zum Einsatz dieser Mittelpufferkupplung, die Wagen automatisch verbinden kann und dabei nicht nur den mechanischen Kraftschluss herstellt, sondern auch die Leitungen für Bremsluft, Strom und Daten kuppelt. Dazu standen im Februar beispielsweise in Österreich Versuche mit Kupplungs- und Entkupplungsvorgängen sowie Abstoßversuche im Rangierbahnhof auf dem Programm. Die ÖBB Rail Cargo Group will Erfahrungen sammeln für den Betrieb bei winterlichen Witterungsbedingungen und auf topographisch anspruchsvollen alpinen Bahnstrecken. Bei der Güterbahn des Nachbarlandes wird die neue Kupplungstechnik als Schlüssel gesehen „für künftige Innovationen im Bereich des intelligenten Güterverkehrs und in weiterer Folge für die automatisierte Betriebsführung“.

Dass ein recht unscheinbares Bauteil wie die Kupplung eines Güterwagens einen solchen Hebel für die technische Entwicklung darstellt, mag auf den ersten Blick verblüffen. Doch die derzeit erprobte Lösung könnte tatsächlich gleich mehrere strukturelle Nachteile der Bahn im Güterverkehr ausgleichen. Denn bisher werden Güterzüge noch immer fast ausschließlich aus Wagen mit der klassischen Schraubenkupplung gebildet. Und diese aus den frühen 1860er-Jahren stammende Technik macht den Betrieb vor allem vor Beginn einer Fahrt sehr zeitaufwendig.

Körperlich belastende Arbeit mit hohem Unfallrisiko

Zum Kuppeln muss ein Rangierarbeiter unter den seitlichen Puffern (sie nehmen die Druckkräfte auf) hindurch in den „Berner Raum“ zwischen den Wagen klettern, dort jeweils einen rund 20 Kilogramm schweren Stahlbügel eines Wagens über den Zughaken des anderen legen und schließlich beide Fahrzeuge durch das Anziehen der Spindel auf Zug verbinden. Dann gilt es, die Bremsluftleitung händisch zu kuppeln. Die Arbeit ist körperlich belastend und birgt ein hohes Unfallrisiko. Nach der langwierigen Prozedur folgt unter anderem noch die Bremsprobe.

Anders verläuft die Zugbildung mit der DAK: Die Wagen werden beim Rangieren aneinandergedrückt, und die Mittelpufferkupplungen stellen selbsttätig die mechanische, pneumatische, elektrische und elektronische Verbindung her. Wenn die mit der DAK ausgerüsteten Wagen auch noch die Komponenten für die automatische Bremsprobe eingebaut haben, kann dieser vor Zugfahrten notwendige Schritt um 45 Minuten verkürzt werden.