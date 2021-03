GMT von Guinand : Die Zeitreisende aus Rödelheim

Alles schon mal dagewesen – diese Weisheit gilt in der Mode wie in der Uhrenbranche. Wobei die Designer darauf Wert legen, sich nicht im plumpem Kopisten-Dasein zu ergehen. Vielmehr dient das Gewesene in solchen Fällen stets als Quelle der Inspiration, wie es heißt. Besonders gilt dies dann, wenn diese Quelle einst im eigenen Haus sprudelte. Womit wir bei Matthias Klüh wären: Der Inhaber der Frankfurter Uhrenmarke Guinand hat in einem alten Katalog des ehedem in der Schweiz ansässigen Herstellers geblättert und neben allerlei Taschenuhren das Vorbild für seine neueste Kreation GMT entdeckt: eine Fliegeruhr mit dem nüchternen Namen Guinand Ref. 255. Mit einer deutlich blumigeren Sprache preist Klüh die GMT auf seiner Internetseite an: Von der „Auferstehung einer Legende“ ist dort die Rede.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Die GMT reiht sich ein in eine Serie von Flieger-Chronographen, und das nicht von ungefähr. Guinand hat unter der jahrelangen Führung des Frankfurter Uhren-Pioniers und Fluglehrers Helmut Sinn eben vor allem Fliegeruhren herausgebracht. Klüh, der die Marke vor etwas mehr als fünf Jahren übernahm, pflegt die Tradition. Das gilt für Taschenuhren, aber vor allem für Flieger-Chronos.

Sogenannte Tricompax-Uhr

Das Design der GMT erinnert an sportliche Uhren dieser Art aus den sechziger und siebziger Jahren. Es handelt sich um eine sogenannte Tricompax-Uhr, gekennzeichnet durch drei Totalisatoren neben der „3“, der „6“ und der „9“. Sie messen einen Zeitabschnitt von 30 Minuten in einem Fall, eine Stunde im zweiten und die Sekunden im dritten. Das Produkt ist außerdem mit einer großen Stoppsekunde ausgestattet.

Das äußerlich Besondere und technisch etwas Aufwendige an den Totalisatoren ist laut Klüh, dass sie angeschrägt und ins schwarze Zifferblatt versenkt sind. Da sie versilbert sind, heben sie sich schön vom Zifferblatt ab und geben der Uhr zudem einen sportliche Retro-Charakter.

Angetrieben wird sie von einem Automatikwerk des Schweizer Herstellers Selitta, der sich nicht nur bei Klüh großer Beliebtheit erfreut. Das Kaliber namens SW 510 arbeitet mit 28 800 Halbschwingungen in der Stunde, verfügt über eine Stoßsicherung vom Typ Incabloc und 27 Rubin-Lagersteine. Ein flaches Saphirglas soll nicht nur die Uhr am ungewünschten Verrutschen auf dem Arm hindern, es erlaubt auch den Blick auf und in das Werk, dessen Rotor mit dem Guinand-Logo verziert ist. Die Gangreserve gibt der Hersteller mit 48 Stunden an. Der Besitzer kann sie also fast zwei Tage liegenlassen, ohne einen Stillstand befürchten zu müssen.

Chrono-Drücker geschützt

Anders als bei anderen neuen Fliegeruhren aus seinem Portfolio hat Klüh das Fensterchen für die Datumsanzeige nicht über der „6“ vorgesehen, sie findet sich zwischen der „4“ und der „5“. Das Datum lässt sich bequem über die Krone schnell verschalten. Dabei ist die Krone doppelt abgedichtet und verschraubt, die Chrono-Drücker sind geschützt. Dies soll es erlauben, die Uhr beim Schwimmen und beim flachen Tauchen am Arm zu lassen. Mit einem Durchmesser von 40,6 Millimeter taugt sie auch für schlanke Handgelenke.

Die Uhr gibt es von 2000 Euro an und ist über die Guinand-Internetseite oder im Laden in Frankfurt zu beziehen.