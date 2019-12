Die spannendsten Skier der Saison 2019/20

Spannende Skier der Saison

I wü’ Schifoan

Von Holger Appel und Walter Wille

Am Freitog auf d’Nocht sind wir, mit Neuheiten der Skisaison 2019/20 im Gepäck, nach Warth am Arlberg aufgebrochen. Durt auf die Berg obm ham’s oft an leiwandn Schnee. Foan ma amoi aufi.