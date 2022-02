Schnelle Schlitten : Schwarz, Rot, Bob

Dreimal Gold in vier Wettbewerben bei den Olympischen Spielen: Deutschland ist wieder König im Eiskanal. Die siegreichen Bobs baut das FES in Berlin.

Bobfahren? Ein Kindheitstraum. Mit Lenkrad und Wanne volle Kanne ins Tal. Ein König, wer vom Holzschlitten Davos umsteigen durfte. Heute gibt es sie für 25,95 Euro. Halbwertszeit keinen Winter. In einem Museum in St. Moritz stehen hundert Jahre alte Geräte. Eisenrahmen, Lenkräder, unverkleidet. Greifbare Geschichte. Dem Viererbob von Francesco Friedrich sollte sich der geneigte Sportsfreund nur unter Aufsicht nähern. Anfassen ist verboten, reinschauen ein Sakrileg. Moderne Schlitten sind Geheimsache.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Ein Produkt von Gehirnschmalz und kindlicher Freude, durch wenigstens 1500 Meter Eiskanal zu schießen. Die Deutschen sind schon lange gut darin. Jetzt sind sie wieder die Könige. Dreimal Gold in vier Wettbewerben bei den Olympischen Spielen, sieben von zwölf möglichen Medaillen. „Das“, sagt Cheftrainer René Spies, just zurück aus China, „werde ich wohl nicht noch mal erleben. Unsere Sportler waren top drauf. Und die Geräte, toll gemacht.“

Das hören sie gerne, die Denker und Tüftler in Berlin von der Bob-Manufaktur. Hört sich nach Handarbeit an, der Name des Schlittenproduzenten etwas vergeistigt-bürokratisch: Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES). Ein DDR-Erbe, im Einigungsvertrag gerettet. 80 Techniker, Ingenieure, ein Direktor: Michael Nitsch. Freundlich, auch wenn es mal nicht läuft. Fröhlich, mit so einer gewaltigen Golddekoration als Mitbringsel. Das FES war an 16 von 27 Medaillen des deutschen Olympiateams durch die Eiskanalfraktion beteiligt. „Es geht nicht nur um Bob bei uns“, sagt Nitsch und zählt auf: neben der Unterstützung für Rennrodeln und Skeleton auch Hilfe für die Skispringer, Snowboardfahrer, vom Sommerprogramm etwa im Bahnradbau ganz zu schweigen.

Aber die großen Kisten mit den Kufen waren und sind eine Herzensangelegenheit, ein Prestigeprogramm. „Alles aus einer Hand“, sagt Nitsch. Der Satz hat, bei allem Stolz, auch eine politische Bedeutung. Das FES wird kritisch beäugt. Der Steuerzahler finanziert diesen Teil der bundesdeutschen Medaillenschmiede mit 7 Millionen Euro je Jahr. Dafür soll es Teil der Lieferkette sein, Gold für Geld.

Vor über einer Woche streichelte Francesco Friedrich im Ziel von Yanqing mit der Hand über die Haube seines Gefährts. Als wolle er ihm danken für die Fahrt zum vierten Gold im vierten Olympiarennen. Zwei Siege in Südkorea 2018, nun zwei mit der neuesten Generation in China. Kein Pilot hat so eine Serie zu bieten. „Alles“, sagt der Sachse, „hat gepasst.“ Die Haube zum Rahmen, der Rahmen (das Fahrgestell) zu den Kufen.

Das sind die drei Kernstücke des Bobs, ob Vierer oder Zweier. Ein Teilungsgelenk zwischen Vorderboot und Hinterboot erlaubt die Verwringung bei Ein- und Ausfahrt der Steilkurven. Alles leicht gebaut aus Kohlefaser, Glasfaser, Kevlar, Aluminium und Stahl. Keine Elektronik, kein Motor, es gibt Komplizierteres – auf den ersten Blick. Die Prototypen entstehen digital, die ständigen Evolutionen ebenfalls. „Wir entwerfen am Computer und simulieren. Nur was aus unserer Sicht funktioniert, wird produziert“, sagt Nitsch. Rahmen, Kufen aus vorgegebenem Einheitsstahl und die Haube, gebacken im eigenen Ofen.

Zur Kontrolle geht es mit dem 1:1-Modell in den Windkanal von BMW. Pilot und Anschieber sind dabei. Um herauszufinden, welche Anordnung hinter dem Steuerkünstler der Aerodynamik am besten dient. Was nebenbei herauskommt: 2017 ein Weltrekord für Friedrich samt Team: 157 km/h in der berüchtigten kanadischen Bahn von Whistler.

Das war noch vor dem letzten Schritt des FES zur einzigen Konstruktionsgröße im deutschen Lager. Als die Bedrohung aus Österreich kam, von einem Mann mit Hang zum Reißbrett. Leo Wallner stand an der Bahn, gehörte als Geschäftspartner zu den Deutschen und als Konstrukteur zu den Begehrten, auch noch während der Winterspiele 2018 in Südkorea. Friedrich fuhr im FES-Zweier allen davon und stieg dann in den Wallner-Vierer um. „Das FES fühlte sich wohl bei der Ehre gepackt“, sagt Cheftrainer Spies. Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) hatte „seine“ Schmiede unter Druck gesetzt nach dem Desaster von Sotschi 2014: keine Medaille für die Deutschen, zum ersten Mal seit fünfzig Jahren. Wallner kam ins Spiel. Eine teure Strategie. Kaum jemand sagt, was Bobs kosten. Aber niemand würde dieser Behauptung widersprechen. Ein schneller Vierer ist für 120 000 Euro zu haben, ein Zweier für 70 000 bis 80 000. Der BSD kaufte kräftig ein bei Wallner. Inzwischen ist das Gold, zumindest das olympische, billiger geworden. Nach 2018 wechselten alle Piloten auf den FES-Vierer. Warum?