Kranisch asiatisch : Lufthansa führt neue Business-Class ein

Umbau in Frankfurt: So sieht die „München“ innen aus. Bild: Lufthansa

Es ist noch nicht lange her, da machten sich Heerscharen von Kreativen und Strategen Gedanken um das neue Blau der Lufthansa. Ein einheitlicher und konsistenter Auftritt der Kundschaft gegenüber zählt für Unternehmen zu den Kernelementen. Für Fluggesellschaften gehört dazu auch in herausragendem Maße die Einrichtung der Kabine. Sitze, Farben, Logos oder Ambientelicht sind neben dem Auftritt der Piloten und Stewardessen ein prägender Teil der Identität. Bis vor zwei Jahren war deshalb undenkbar, was jetzt in der Lufthansa geschieht.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Sie wird bald vier verschiedene Inneneinrichtungen anbieten. Ihre gewohnt klassische, eine auf Philippine Airlines zurückgehende, eine mit Genen von Hainan Airlines und ab nächstem Jahr die komplett neu entworfene eigene Generation. Lufthansa will dann Stück für Stück ein frisches Kabinenlayout einführen mit Economy, Premium-Economy, Business- und First Class sowie diversen Sitzkonfigurationen, die mehr individuelle Auswahl bieten. Und damit auch Möglichkeiten der Zuzahlung für mehr Komfort, was nicht ganz zufällig den Einnahmestrom steigern möge. Die für Frühjahr 2023 geplante Änderung werden wir sobald als möglich vorstellen.

Die Neuzugänge sollen möglichst effizient sein

Zunächst aber hat Corona und die damit einhergehende Wirtschaftskrise in der Führung der Fluggesellschaft die Prioritäten verschoben und zu einem Tabubruch geführt. In dem Bestreben, möglichst schnell effizientere Flugzeuge in die Flotte zu bekommen, nimmt die Lufthansa vier zuvor von Philippine Airlines genutzte Langstreckenjets Airbus A350-900 an ihrer Basis in München auf. Die ab 2018 gebauten Maschinen waren den Angaben zufolge nur sechs Monate im Einsatz und standen seither herum. In wenigen Wochen sollen zudem fünf Boeing 787 am Standort Frankfurt hinzukommen, die für Hainan Airlines gebaut, an die asiatische Gesellschaft aber nie ausgeliefert wurden. In der Lufthansa wird mit einem Augenzwinkern von günstig erworbenen Tageszulassungen gesprochen. Der Hintergrund ist freilich nüchterne Ökonomie. Die zweistrahligen Langstreckenflugzeuge sind sparsamer als die stillgelegten vierstrahligen Airbus A340 und A380. Und sie waren rasch zu bekommen, die Lufthansa berichtet von Bedarf wegen deutlich anziehender Buchungszahlen.

Kleines Problem: Ausstattung und Einrichtung der nach asiatischen Wünschen konfigurierten Maschinen haben nichts mit der eigenen Corporate Identity zu tun. Deswegen muss Lufthansa-Technik ran und die Maschinen, so gut es eben geht und finanziell vertretbar ist, auf das Erscheinungsbild der deutschen Gesellschaft umrüsten.

Die Außenlackierung wurde auf Malta geändert. Der Innenausbau findet maßgeblich in Frankfurt statt. Sechs Wochen lang nehmen die Monteure Sitze, Toiletten und Böden auseinander. Die im Original eher nach S-Bahn aussehenden Sitze erhalten frische Bezüge, der Boden wird mit Teppich in einem eleganten Dunkelblau ausgekleidet, die Trennwände werden zur Vermeidung von Blasenbildung unter Vakuum neu bezogen, Lufthansa-Logos werden angebracht. In den Waschräumen werden die fliederfarbenen Wände durch nach europäischen Maßstäben stilvolleres Grau ersetzt, stabile Haltegriffe werden montiert.

Es geht um Technik, aber auch um hiesiges Recht. Polster und Teppiche müssen die richtige Brandklasse erfüllen. Die Wasserversorgung folgt deutschem Wasserrecht. Noch kurz vor dem ersten Flug wurde eine Wasserprobe gezogen und ins Labor geschickt. Entertainment und Kopfhörer müssen EU-Normen entsprechen.

Im Cockpit bleibt weitgehend alles beim Alten

Auch die Abteilung Arbeitssicherheit war an Bord und hat Standards eingefordert, denn Stewardessen sollen sich Tag und Nacht zurechtfinden, egal auf welcher Maschine sie gerade eingesetzt werden. Es gibt allerdings Grenzen. In den neu aufgenommenen Flugzeugen sind andere Kaffeemaschinen als in der Lufthansa üblich verbaut. Die aber sind Bestandteil der Zulassung des Flugzeugs und bleiben deshalb drin. Die Lufthansa bringt hier also spezielle Kaffeepakete an Bord. Gleiches gilt für den unüblichen Dreipunktgurt in der Businessklasse, auch der bleibt drin, sonst müssten neue Unfallnormen zertifiziert werden. Natürlich bleiben die Sitze an sich unverändert. Deshalb finden die Gäste der Businessclass hier eine ungewohnte 1-2-1-Bestuhlung. Jeder der massiv wirkenden Sitze ist geradeaus in Flugrichtung montiert und vom Gang aus erreichbar, ohne über den Nachbarn klettern zu müssen. Besonders luftig geht es allerdings nicht zu, asiatische Gesellschaften planen offensichtlich mit zierlicheren Passagieren und Mitarbeitern. Speziell der Gang in der Economy-Klasse ist arg eng, es gibt eine Stelle, da ist der Aufprall von Hüfte oder Trolley an den Sitz sicher. Der Beinabstand sei indes wie üblich in der Lufthansa, beteuern die Techniker.

Die Piloten müssen auf die üblichen Lammfellpolster verzichten und stattdessen auf Sitzen mit asiatischen Mustern ihren Dienst verrichten. Das von Philippine Airlines bestellte Head-up-Display wird stillgelegt, die Lufthansa ordert es grundsätzlich nicht. Ansonsten ist ein A350 fliegerisch hier wie dort ein A350. Fast. Die Techniker lassen aus den Rolls-Royce-Triebwerken das Öl ab und ersetzen es durch im Konzern verwendetes des Herstellers Mobil. Jedes Bauteil im Triebwerk wird erfasst und erhält eine hauseigene Teilenummer.

Mehr zum Thema 1/

Seit vergangenem Donnerstag fliegt die erste Maschine im Linieneinsatz. Angeflogen werden von München aus zunächst nur Ziele in Kanada, in der Hoffnung, auf diese Weise möglichst vielen Passagieren stets die gleichen Sitze anbieten zu können und Verwirrung zu minimieren. Der mit der Kennung D-AIVC registrierte Airbus A350 hat den Taufnamen München bekommen, den zuvor ein A380 trug. Das ist auch ein Hinweis für alle, die auf eine Rückkehr des großen Airbus hoffen. Es wird sie, Stand heute, nicht geben. Der A380 hat in der Lufthansa ausgedient. Wer vierstrahlig fliegen will, sollte künftig auf eine Buchung in der Boeing 747-8 achten, sie bleibt im Dienst.