Jubiläumsuhr von Chopard : Des Adlers Schwingen

Karl-Friedrich Scheufele macht keine halben Sachen. Vor gut einem Vierteljahrhundert schmiedete er – damals noch Vizepräsident des familiengeführten Unternehmens Chopard – Pläne, wieder eigene Uhrwerke zu bauen. Zu dieser Zeit kaufte Chopard noch mechanische und batteriebetriebene Antriebe beim Großlieferanten ETA, einem Unternehmen der Swatchgroup, ein. Das ist an sich kein Makel, für einen technikaffinen und traditionsbewussten Unternehmer wie Scheufele aber unbefriedigend. So gelang es ihm, auch den Familienrat und damit die übrige Geschäftsführung von seiner Idee zu überzeugen. „Mein Wunsch war es, dass Chopard wieder zu seinen Wurzeln als Manufaktur zurückkehrt“, sagt der 64 Jahre alte Unternehmer. Schließlich machte sich das von Louis-Ulysse Chopard 1860 in der Schweizer Gemeinde Sonvilier gegründete Unternehmen durch Taschenchronometer einen Namen, die in der eigenen Werkstatt entstanden und für ihre hervorragende Präzision bekannt waren.

Das ist für Karl-Friedrich Scheufele noch heute Anspruch und Verpflichtung. Jede Uhr von Chopard Manufacture, sofern sie einen Sekundenzeiger besitzt, wird vom unabhängigen Prüfinstitut COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) als Chronometer zertifiziert. Das gilt auch für die Alpine Eagle Cadence 8HF, die Chopard Ende des vergangenen Jahres vorgestellt hat und die kurz danach den Weg zu uns fand.

Diese Titanuhr wurde zum 25-Jahr-Jubiläum lanciert und nimmt in der Kollektion, zumindest optisch, eine Sonderstellung ein. In einem von feinen Lederbanduhren geprägten Umfeld sticht diese kräftige Sportuhr mit Massivband heraus, wie das auch schon ihr historisches Vorbild St. Moritz tat, die von 1980 bis 2000 im Programm war.

Wichtige Details für den Tragekomfort

Das dreiteilige Gehäuse wird vorbildgerecht von acht paarweise angeordneten Schrauben zusammengehalten. Diese sind sowohl in der Lünette als auch im Boden sichtbar und dienen so auch als Designmerkmal. Gehäuse und Band der jüngsten Alpine Eagle sind aus Titan Grad 5 gefertigt, das auch im Flugzeugbau zum Einsatz kommt. Das Material zeichnet sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit aus. Außerdem ist es im Vergleich zu Edelstahl deutlich leichter, was dem Tragekomfort zugutekommt. Tatsächlich schmiegt sich die Uhr mit ihrem dreiteiligen Gliederband samt Faltschließe angenehm ans Handgelenk an, was auch dem moderaten Durchmesser von 41 Millimetern geschuldet ist. Das Massivband ist formschlüssig ins Gehäuse integriert – ebenso wie die Bandstege selbst, die von außen unsichtbar bleiben. Kleine Schlitzschrauben in der Bandinnenseite helfen bei der Längenanpassung.

Das Uhrwerk, das die Chopard antreibt, lässt auch Kenner mit der Zunge schnalzen. Der Namenszusatz Cadence 8HF verrät: Das L.U.C-Kaliber 01.12-C ist ein Hochfrequenzwerk, das mit 57.600 Halbschwingungen pro Stunde oder acht Hertz schwingt. Und das ist nun doppelt so schnell wie die Mehrzahl aktueller Mechanikwerke. Das sorgt für ein präziseres und stabileres Gangverhalten, selbst wenn die Uhr erschüttert wird. Andererseits ist es wie beim Auto: Wer schneller fährt, braucht auch mehr Energie. Um diesem Prinzip entgegenzuwirken, baut Chopard unter anderem Anker und Ankerrad aus Silizium. Dieses Material ist amagnetisch, leicht und sehr glatt. Letzteres hilft, um den Reibungswiderstand in der Hemmung zu senken. So bringt es das Automatikwerk mit nur einem Federhaus – ohne weitere Energiezufuhr – auf eine Gangautonomie von 60 Stunden. Im praktischen Leben am Handgelenk dreht sich jedoch bei fast jeder Bewegung der zentrale Aufzugsrotor, der die Aufzugsfeder unter Spannung hält, sodass den Träger keine Reichweitenängste plagen.

Die Verarbeitung und das Erscheinungsbild der Alpine Eagle sind erstklassig. Allerdings sollte man von einer Luxusuhr in dieser Kategorie auch nichts anderes erwarten. Immerhin 18.900 Euro ruft Chopard für die Alpine Eagle auf. Ohne Zweifel ein stattlicher Betrag. Andererseits dürfte die Limitierung zum Werterhalt beitragen, sofern man noch ein Exemplar zum Listenpreis ergattert.