Sechs Produkte im Vergleich : Das sind die besten Waffeleisen

„Waffeleisen?“, fragt die Kollegin und schiebt hinterher: „Wie will man die denn testen?“ Ganz einfach: Ziemlich viele Waffeln backen und schauen, wo die Unterschiede sind. Natürlich ist die Frage nachvollziehbar, weil viele Geräte gleich aussehen, seit Jahrzehnten in Deutschlands Küchen auf- und zugeklappt werden und kein Nonplusultra auf dem Markt zu erwarten ist. Doch die Auswahl an unterschiedlichen Produkten ist größer, als man denkt.

So haben wir zum Beispiel das Waffeleisen von Skeppshult mit in die Testreihe genommen, weil es in gewisser Weise das einzige „wahre“ Waffeleisen und mit 135 Euro das teuerste ist. In Schweden gefertigt, besteht es aus Gusseisen und wird auf das Kochfeld gelegt oder über das offene Feuer gehalten. Weil es unvergleichbar ist, wird es am Ende gesondert besprochen. Alle anderen Testgeräte sind Automaten. Die zwei Platten, zwischen die der Teig gefüllt wird, werden elektrisch beheizt. Ein Lämpchen gibt Bescheid, wenn die Waffel fertig ist. Die Mehrheit der Waffelfreunde wird sich für solch ein elektronisch betriebenes Gerät entscheiden.