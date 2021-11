Frühstück- und Abendbrotmesser : Damit ist jetzt endlich Ruhe am Tisch

Schlechte Messer machen schlechte Laune. Deshalb kippte regelmäßig die Stimmung während des Abendbrotes, weil der Sohn verzweifelt versuchte, seine Lieblingsbrötchen mit einem der üblichen Messer aus dem Besteckkasten penibel durchzuschneiden und flächendeckend zu beschmieren. Letztlich landete das Brötchen auf dem Teller von Vater oder Mutter, die das Problem dank jahrelangen Trainings lösen konnten. Es liegt jetzt nahe, von einem Scheinproblem zu reden. Schließlich halbieren und belegen Millionen Menschen jeden Morgen und Abend ihre Brötchen, ohne dass eine gesellschaftliche Diskussion oder Depression entsteht, ob die handelsüblichen Messer aus dem Bestecksortiment für diese Aufgabe taugen oder nicht.

Aber wenn man ehrlich ist, besteht in diesem Bereich noch viel Verbesserungsbedarf. Dabei haben die Deutschen in den letzten Jahren gelernt, sich ein ordentliches Kochmesser zuzulegen. Um Fisch, Fleisch und Gemüse stressfrei zerlegen zu können, geben wir viel Geld für ein einzelnes Messer aus, das nach jeder Kochaktion gewaschen, getrocknet und weggehängt oder in den Messerblock gesteckt wird. Wer sein Werkzeug liebt, lässt es sogar regelmäßig schleifen und ölt den Holzgriff.

Für den täglichen Verzehr jedoch liegen in der Schublade ein Dutzend Messer, neben genauso vielen Gabeln und Löffeln eines Essbesteck-Sets. Diese schneiden meist mäßig, geschliffen werden können sie selten, und die Hersteller investieren mehr Arbeit in die Optik als in die Funktionalität. Wieso also nicht ein Messer für jeden Abend und Morgen benutzen so, wie man ein Kochmesser für jede Kochaktion einsetzt? Ein sogenanntes Frühstücksmesser ist eine Option. Wir haben eines gefunden, das diesem ähnlich ist, uns aber noch besser gefällt und die schlechte Laune während des Abendbrotes erfolgreich verhindert. Es heißt Burgermetz, wird von der Solinger Steakmesser-Manufaktur Paul Adrian hergestellt und läuft offiziell in deren Programm als Steakmesser.

Ein Messer für Burger und Steaks? Nein, es gibt bei uns zum Abendbrot selten so etwas. Dafür taugt es natürlich auch, und so wird es vermarktet. Dass wir es als Abend- oder Frühstücksmesser gebrauchen, ist gar keine Zweckentfremdung. Denn Paul Adrian empfiehlt das Produkt ebenso für andere Zwecke: „Die breite Klinge ermöglicht eine Vielzahl an Funktionen, wie Schneiden von weichem Schnittgut, Brötchen oder harten Lebensmitteln, wie Wurst, Käse oder Fleisch.“

Natürlich eignet sich das Messer auch für das Verstreichen von Butter. Denn in der Form nähert sich die Klinge der eines Buckelsmessers. Im Unterschied zu diesem hat die geschmiedete und zwölf Zentimeter lange Klinge vorn auf dem typisch geschwungenen Rücken eine kurze Spitze. Eine ähnliche Form findet sich schon in dem Musterbuch von Johann Schimmelbusch von 1789, in dem 300 Messermodelle aufgeführt sind.

Klinge mit konvexem Wellenschliff

Des Weiteren unterscheidet sich das Burgermetz vom klassischen Buckelsmesser durch seinen konvexen Wellenschliff, der einseitig und relativ flach gezogen ist. Auf der Seite mit dem Logo erkennt man ganz schwach den Wellenschliff, der auf der anderen Seite sitzt. Dadurch lässt sich – jedenfalls für Rechtshänder – Butter und anderes gleichmäßig auf dem Brot oder Brötchen verteilen, ohne dass die Wellen ins Spiel kommen. Zudem schneidet das Burgermetz mit einem Schleifwinkel von 18 bis 20 Grad zuverlässig durch Brötchen, Käse, Wurst oder Gemüse.

Der Griff aus Holz ist hinten leicht nach unten geschwungen, in der Mitte etwas dicker. Das Burgermetz liegt gut in der Hand. Paul Adrian bietet verschiedene Holzsorten an, von Olive über Walnuss und Maserbirke bis zu Mooreiche. Je nach Holzsorte kostet das Messer zwischen 60 und 65 Euro.