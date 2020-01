Uhrenjahr 1969 : Stopp mal!

Heute heischen Uhrenhersteller mit Tourbillons, die sich gleichzeitig um drei Achsen drehen, oder Minutenrepetitionen mit dem Klang einer HiFi-Anlage um die Aufmerksamkeit der Kundschaft. Vor 50 Jahren ging es um viel Grundsätzlicheres. Gut, die wasserdichte Uhr war schon erfunden, der Automatikaufzug ebenso und der Chronograph erblickte sogar schon im 19. Jahrhundert das Licht der Uhrenwelt. Aber die Kombination aus diesen drei Erfindungen fehlte noch. Schmerzlich, wie Jack Heuer meint, der zu dieser Zeit Geschäftsführer des Uhrenherstellers Heuer-Leonidas war. Noch ohne TAG übrigens, das kam erst knapp 20 Jahre später. „Nach dem Krieg kamen Automatikuhren in Mode. Das setzte uns als Chronographenspezialisten unter Druck, denn wir hatten bis dahin ausschließlich Handaufzuguhren“, erinnert sich der 87 Jahre alte Grandseigneur in einem Gespräch, das wir jüngst mit ihm am Firmensitz in La-Chaux-de-Fonds führten.

„Das Automatik-Chronographenwerk war für uns eine Überlebensfrage“, berichtet Jack Heuer, der damals die Firma gemeinsam mit seinem Vater führte. Da hätten sie ja mal selbst eins entwickeln können, mag der Leser einwenden, zumal an dieser Stelle ja häufig von Manufakturen die Rede ist, die ihre Uhrwerke selbst bauen und entwickeln. Doch vor 50 Jahren waren Manufakturen eine echte Seltenheit. Die Schweizer wie auch die deutsche Uhrenindustrie bestand zur großen Mehrheit aus Assembleuren, also Herstellern, die Uhren nach eigenen Vorstellungen und Designs, aber aus zugekauften Komponenten bauten. Weil auch Heuer ein solcher Assembleur war, mussten sich Jack Heuer und sein Vater nach passenden Lieferanten umschauen. In Frage kam beispielsweise der Hersteller Büren im Aargau, der schon Automatikwerke im Angebot hatte. „Die waren allerdings so hoch, dass die Uhren mit aufgesetztem Chronographen-Modul viel zu dick geworden wären“, erinnert sich Heuer.